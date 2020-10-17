Киев решил натравить на Россию Совет Европы

Попытки Совета Европы «образумить» Москву, тактика «умиротворения» и «привлечения», которую исповедовал предшественник Марии Пейчинович-Бурич, не дали результатов, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства.

Она напомнила про военный конфликт с Грузией 2008 года и присоединение Крыма в 2014 году. Россия, уверена Зеленко, не только не прислушалась и не пошла навстречу Совету Европы, но и усилила свою агрессивную политику.

Госпожа генеральный секретарь, имеющая определенные полномочия, должна принять все необходимые меры в рамках своей компетенции, которые бы, по меньшей мере, создали предпосылки для возвращения РФ на путь выполнения своих обязательств, — приводит слова представителя МИД «Укринформ».

Она добавила, что речь идёт прежде всего о тех обязательствах, которые взяла на себя Россия как условие для приглашения к членству в Совете Европы, а также обязательства в рамках конвенционных механизмов.

Мария Пейчинович-Бурич прибудет в Россию 19 октября. Это будет её первый визит в должности генерального секретаря Совета Европы. Темы встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не раскрываются.

В результате военного конфликта 2008 года в Грузии, в который вмешалась Москва, грузинский регион Южная Осетия объявил о своей независимости. Тогда россиские танки дошли до города Гори, который находится в часе езды от Тбилиси. В итоге Грузия разорвала дипотношения с Россией.