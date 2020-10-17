Президентские выборы в США и будущее доллара

Международные экономические круги подробно обсуждают, какое влияние на глобальную экономику окажет избрание Трампа или Байдена в качестве следующего президента США . Что касается внешнеполитических курсов двух кандидатов, то ту многое понятно. А вот определить будущее доллара — весьма проблематично, считает автор.

Фото: © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги

США готовятся провести одни из самых интересных президентских выборов в своей истории. Конечно, за борьбой двух кандидатов следят с большим любопытством. В атмосфере беспрецедентно жестких сигналов, когда кандидаты практически откровенно оскорбляют друг друга, обсуждаются самые странные сценарии. Оставим рядовых граждан. Когда даже один из основателей Фейсбука Цукерберг выражает беспокойство о том, что в день выборов и после них на улицах могут начаться вооруженные столкновения, а протесты в пользу кандидатов, это свидетельствует о том, что мы еще долго будем говорить о событиях, которые будут происходить и до выборов, и в день их проведения, и после выборов.

Вместе с тем международные экономические круги также подробно обсуждают, какое влияние на глобальную экономико-политическую систему окажет избрание Трампа или Байдена в качестве следующего президента США. Становится понятно, что Трамп в случае переизбрания будет и дальше нагнетать напряженность в отношениях с Китаем и Ираном, продолжит менять региональные балансы в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в пользу Израиля, а в отношениях США с Россией и ЕС продолжат происходит взлеты и падения. Эксперты сходятся во мнении, что такая картина будет действовать весьма изнуряюще на состояние и стоимость доллара.

С другой стороны, существует твердое мнение, что в случае избрания Байдена политика США в отношении Китая, Ирана и Ближнего Востока не будет проводиться так же жестко, как в период Трампа, в форме дальнейшей эскалации напряженности. На этом этапе отношения США и ЕС, вполне вероятно, тоже получат новое дыхание. А тема России в период правления Байдена, судя по всему, станет еще более сложной. В этой связи предполагается, что Байден создаст меньше напряжения на глобальную экономико-политическую систему и, напротив, в определенной мере снизит давление, что может оказать более положительное влияние на состояние и стоимость американской валюты.

При этом самый важный вопрос, который волнует мир, заключается в том, продолжит ли Трамп в случае переизбрания вводить произвольные и противоречащие международному праву санкции и эмбарго из-за невыгодных США проектов и сотрудничества между странами. Кроме того, будет ли он использовать международную систему платежей и переводов в долларовом исчислении в качестве угрозы и механизма давления. Правда, также отмечается, что и Байден, если пожелает оказать давление, вполне может прибегать к таким методам во время своего правления.