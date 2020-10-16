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Теракт во Франции: неизвестный обезглавил мужчину

Вероника Полынина
1 час назад
Во Франции неизвестный обезглавил мужчину, сообщает телеканал BFM.
Теракт во Франции: неизвестный обезглавил мужчину
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошел в департаменте Валь-д’Уаз. Нападавший мужчина был застрелен полицией.
Власти расценили произошедшее как теракт, к расследованию преступления подключилась антитеррористическая прокуратура. Возбуждены уголовные дела о теракте и создании террористического сообщества.
На место преступления прибыл министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин, ожидается прибытие премьер-министра страны.
Как сообщает издание La Gazette, после обезглавливания преступник остался на месте преступления, размахивал ножом и выкрикивал исламистские лозунги. Полиция призвала мужчину сдаться, но он отказался, тогда правоохранители открыли огонь.
Место происшествия оцеплено полицейскими. Они не исключают, что в машине исламиста или под его одеждой может находиться взрывчатка.
Жертвой преступника оказался преподаватель колледжа. На уроках он якобы демонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда, что и послужило причиной нападения.
В мире,Франция,
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