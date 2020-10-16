Теракт во Франции: неизвестный обезглавил мужчину

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Инцидент произошел в департаменте Валь-д’Уаз. Нападавший мужчина был застрелен полицией.

Власти расценили произошедшее как теракт, к расследованию преступления подключилась антитеррористическая прокуратура. Возбуждены уголовные дела о теракте и создании террористического сообщества.

На место преступления прибыл министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин, ожидается прибытие премьер-министра страны.

Как сообщает издание La Gazette, после обезглавливания преступник остался на месте преступления, размахивал ножом и выкрикивал исламистские лозунги. Полиция призвала мужчину сдаться, но он отказался, тогда правоохранители открыли огонь.

Место происшествия оцеплено полицейскими. Они не исключают, что в машине исламиста или под его одеждой может находиться взрывчатка.