Грязная избирательная кампания в США подходит к финалу

Не обходят американские выборы стороной и внешнеполитическую повестку. В то время как демократические рупоры The New York Times и The Washington Post практически любой материал о состоянии российско-американских отношений начинают с фразы о том, что Москва «продолжает вмешиваться в президентскую кампанию в США» (где факты, ребята?), администрация Трампа в поисках предвыборных козырей на голубом глазу заявляет о достижении договоренностей с Россией по поводу продления ДСНВ. На что крайне резко вынужден реагировать глава российского МИДа назвавший эти заявления «нечистоплотными» и сравнивший американскую сторону с «беспардонными наперсточниками».