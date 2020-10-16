Грязная избирательная кампания в США подходит к финалу

На протяжении десятилетий американцы привыкли считать свои выборы самыми демократичными и легитимными (хотя как обеспечить честный подсчет голосов, когда голосование идет на протяжении двух месяцев?). В американском обществе господствует точка зрения, согласно которой выборы являются эффективным средством коллективного принятия решений в сфере политики.

Однако вот уже второй президентский цикл оба кандидата в президенты относятся к одним из самых нелюбимых политиков в истории США. Эта динамика приводит к росту недоверия американских избирателей к национальной системе выборов. До президентских выборов в США осталось чуть более двух недель, а значит, нас ждет еще немало грязных историй, взаимных обвинений, политического ханжества, лицемерия и обмана. И, может быть, трагические последствия для всей Америки.