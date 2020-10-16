Грязная избирательная кампания в США подходит к финалу

И это еще в лучшем случае. Уже сегодня демократы всерьез опасаются
, что Трамп не захочет добровольно покинуть Белый дом, и думают, как бы его вытолкнуть оттуда силой, а Хиллари Клинтон
советует Байдену не признавать поражение на выборах, каким бы ни был их результат. Скорее всего, мы увидим, как нарушится устоявшееся джентльменское правило, когда проигравший президентские выборы звонит и поздравляет победителя. Вместо этого два пожилых кандидата не намерены идти на уступки, до предела накаляя обстановку в и без того поляризованном американском обществе. Уже появляются подозрения
по поводу того, что итогом выборов может стать даже силовое противостояние политических сил.