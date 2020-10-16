Ереван получает военные грузы контрабандой

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются несмотря на достигнутое при посредничестве Москвы соглашение о прекращении огня. 16 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно Армения была инициатором перемирия на прошлой неделе — до того, как премьер-министр Никол Пашинян официально признал высокие потери и факт отступления на южном и северном направлениях. Между тем есть все основания полагать, что Ереван пытается найти повод для перегруппировки войск и оснащения их вооружением, которое поступает в Армению не по официальным каналам военно-технического сотрудничества, а контрабандным путём.

Ереван под эгидой гуманитарной помощи продолжает получать оружие, отмечают официальные азербайджанские источники. В частности, в начале октября авиакомпании Atlantis Armenian Airlines и Elite Avia гражданскими бортами поставили в республику оружие и боеприпасы для противотанковых комплексов «Корнет», РСЗО и снаряды (152-мм и 122-мм) для гаубиц Д-20 и Д-30. Поставки осуществляются представителями прежде всего армянской диаспоры из Европы. Так, один из приземлившихся в Ереване Boeing-757 прибыл из бельгийского города Льеж , а американский борт (зафрахтованный всеармянским международным фондом «Айастан») — из международного аэропорта Париж — Шарль-де-Голль

Примечательно, что транзит грузов военного назначения был отмечен даже после объявления в Москве официального перемирия между Азербайджаном и Арменией. В Баку напоминают, что использование гражданских самолётов для военных целей является грубым нарушением статьи 4 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года: любое государство-участник не должно использовать гражданскую авиацию в целях, не совместимых с условиями документа. А согласно 44 статье Конвенции, одной из основных целей Международной организации гражданской авиации (ИКАО) является обеспечение безопасного и регулируемого развития международной гражданской авиации во всём мире и содействие мирной эксплуатации воздушных судов.

Несмотря на это, сообщения о военных поставках Армении гражданскими судами лишь множатся. Об этом, например, 10 октября сообщил в своём Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

Под видом гуманитарной помощи авиакомпания Atlantis Armenian Airlines на гражданских самолётах поставляет в Армению ракеты и ракетные системы. Это является прямым нарушением Чикагской конвенции и правил Международной организации гражданской авиации, — написал он.

Об этом же сообщал и МИД Азербайджана, по данным которого, «оружие ввозится контрабандой под предлогом доставки гуманитарной помощи в Армению Министерством по чрезвычайным ситуациям этой страны». Дипломатическое ведомство уже обратилось в ИКАО с просьбой расследовать вопрос поставок оружия в Армению гражданскими бортами и принять меры. Тем более что нынешний прецедент — далеко не первый. Ещё в конце 2008 года в Вашингтоне узнали о поставках Арменией Ирану партии вооружения, которое, как оказалось, было поставлено в Ирак ещё в 2003 году. По информации Der Spiegel, оружие, приобретённое Арменией и оказавшееся в руках повстанцев в Ираке реэскпортным путём, привело к гибели сержанта американской армии 31 января 2008 года и по меньшей мере 10 раненым в последующие месяцы. Тогда замгоссекретаря США Джон Негропонте направил тогдашнему армянскому президенту Сержу Саргсяну письмо, в котором выражал «глубокую обеспокоенность по поводу передачи Арменией оружия Ирану, что привело к смерти и ранению солдат Соединённых Штатов в Ираке». Текст письма был затем опубликован на сайте WikiLeaks

Другое известное имя в оружейной контрабанде — бывший командующий армией самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Самвел Бабаян, который, используя своё положение, разработал маршруты поставок оружия в Иран и за его пределы. В конце марта 2017 года его арестовали в рамках уголовного дела по факту контрабандного ввоза из Грузии на территорию Армении ПЗРК «Игла». 28 ноября 2017 года он был приговорён к шести годам лишения свободы. Симптоматично, что после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна Бабаян вышел на свободу (в июне 2018 года) — под поручительство депутатов армянского парламента, а в конце мая 2020 года был назначен «секретарём Совета безопасности НКР». Очевидно, Ереван крайне высоко оценивает связи Бабаяна, которые, совсем не исключено, сейчас и использует для контрабандных поставок.

В транснациональную сеть армянской оружейной контрабанды был вовлечён и Виктор Бут , отбывающий наказание в американской тюрьме. Согласно официальным документам следствия, пока Бут был в разработке, он отказывался от встреч где-либо, за исключением стран, которые считал «безопасными». Армения была в этом списке. Его супруга Алла Бут в интервью Der Spiegel позже подтвердила, что Виктор мало куда летал из-за опасений за свою безопасность, но Армению он посещал без проблем.

Летом 2020-го в центре нового скандала, связанного с торговлей оружием, оказался и сам премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обвинение в его адрес прозвучало от бывшего посла республики в Ватикане Микаела Минасяна (зятя экс-президента Сержа Саргсяна). Дипломат обвинил премьера в перепродаже вооружений, которые Армения закупает по скидочным ценам у своего ближайшего союзника — России. В этой афере с масштабной контрабандой оружия засветилось и имя Давида Галстяна, известного в Армении «серого бизнесмена». Его имя давно фигурирует в сводках о незаконной транспортировке и продаже вооружений в конфликтных зонах. По одной из версий, используя скидки, предоставляемые Россией согласно союзническим обязательствам, Галстян при покровительстве Пашиняна реализовал продукцию военного назначения третьим сторонам.