В ЕС боятся «дрейфа» Белоруссии к России

«Лукашенко не будут признавать легитимным президентом, восстановят прежнюю систему санкций и существенно ее усугубят и плюс выделят средства на гораздо более масштабную информационную кампанию», - уверен он.
«С одной стороны, в ЕС действительно не хотели бы видеть развитие Белоруссии по украинскому сценарию, не готовы предложить ей сейчас какой-то ясный интеграционный процесс, однако велики опасения дрейфа Белоруссии в сторону России, реального участия страны в российских интеграционных проектах», - пояснил эксперт.
«Так что восстановление санкционного режима в отношении Белоруссии представляется неизбежным. Скорее всего, оно будет сопровождаться принципиальным усилением работы с белорусским общественным мнением, самосознанием белорусского общества», - заявил Олег Неменский.