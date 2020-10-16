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В ЕС боятся «дрейфа» Белоруссии к России

Алиса Селезнёва
1 час назад
Европа не собирается допускать реального участия Белоруссии в российских интеграционных проектах и противостояние с президентом Александром Лукашенко выходит на новый виток. Об этом пишет «Свободная пресса».
В ЕС боятся «дрейфа» Белоруссии к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», в последние месяцы, после выборов главы государства 9 августа, в Белоруссии проходят массовые акции протеста. Протестующие добиваются отставки действующего президента Александра Лукашенко, который был объявлен победителем на выборах. В ЕС не признали результаты голосования и сформировали санкционный список в отношении белорусских официальных лиц. Однако изначально Лукашенко в него не попал.
12 октября стало известно, что в белорусский лидер все же будет повергнут индивидуальным санкциям со стороны Евросоюза. Главы МИД ЕС договорились между собой включить Лукашенко в список в перечень «нежелательных лиц».
По мнению ведущего научного сотрудника РИСИ Олега Неменского, сейчас начинается «новый виток противостояния запада с Лукашенко».
«Лукашенко не будут признавать легитимным президентом, восстановят прежнюю систему санкций и существенно ее усугубят и плюс выделят средства на гораздо более масштабную информационную кампанию», - уверен он.
При этом он уверен, что Европа сейчас не готова предложить Белоруссии даже те условия по интеграционному взаимодействию, которые были у Украины в 2013—2014 гг.
«С одной стороны, в ЕС действительно не хотели бы видеть развитие Белоруссии по украинскому сценарию, не готовы предложить ей сейчас какой-то ясный интеграционный процесс, однако велики опасения дрейфа Белоруссии в сторону России, реального участия страны в российских интеграционных проектах», - пояснил эксперт.
Он также отметил, что Запад не намерен нести никакой ответственности за ситуацию в Белоруссии и для него куда важнее «возможность устроить дополнительные проблемы России, подорвав ситуацию в очередной стране у ее границ».
«Так что восстановление санкционного режима в отношении Белоруссии представляется неизбежным. Скорее всего, оно будет сопровождаться принципиальным усилением работы с белорусским общественным мнением, самосознанием белорусского общества», - заявил Олег Неменский.
В мире,Олег Неменский,Александр Лукашенко,МИД,ЕС,Россия,Беларусь,
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