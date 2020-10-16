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Колесникова прокомментировала встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад
Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова прокомментировала встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко со своими политическими оппонентами, которая состоялась 10 октября в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщает ее пресс-служба на своей странице в Facebook.
Колесникова оценила встречу Лукашенко в СИЗО
Фото: ReutersReuters
Колесникова считает, что никакого диалога оппозиции с властью в нынешней ситуации быть не может. По ее мнению, переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока все политзаключенные не отпущены, считает политик.
«Такой шаг показывает слабость действующей власти. К сожалению, не услышаны требования народа, хотя все последние месяцы неустанно говорилось о необходимости диалога и компромиссах», — говорится в опубликованном комментарии.
10 октября Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с задержанными оппозиционерами. На ней присутствовали, среди прочих, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и члены Координационного совета оппозиции. Темой встречи стало обсуждение предполагаемых изменений в Конституцию.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов против 10 процентов у Светланы Тихановской. После объявления результатов в стране не прекращаются протесты.
В мире,Мария Колесникова,Светлана Тихановская,Виктор Бабарико,Александр Лукашенко,ФСИН,Беларусь,
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