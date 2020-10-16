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Умер бывший басист AC/DC 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Умер бывший басист AC/DC
Фото: Lenta.ru
Бывший басист австралийской рок-группы AC/DC Пол Мэттерс, выступавший с коллективом в 1975 году, скончался. Об этом сообщает The Independent в пятницу, 16 октября.
Причина смерти не уточняется.
Мэттерс принял участие в нескольких концертах коллектива, на тот момент выпустившего хитовый альбом High Voltage. Он выступал с группой в их туре по Австралии. Басист был уволен из группы прямо во время гастролей, решение выгнать его принял тогдашний фронтмен AC/DC Бон Скотт. После этого Мэттерс перестал заниматься музыкой, а его место в рок-группе занял Марк Эванс.
До AC/DC басист выступал в группе Armageddon.
В марте 2016 года стало известно, что солист AC/DC Брайан Джонсон может потерять слух из-за экстремально громкой музыки, которую исполняет коллектив.
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В мире , Шоу-бизнес , Брайан Джонсон , Марк Эванс , Австралия
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