Умер бывший басист AC/DC 

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Бывший басист австралийской рок-группы AC/DC Пол Мэттерс, выступавший с коллективом в 1975 году, скончался. Об этом сообщает The Independent в пятницу, 16 октября.

Причина смерти не уточняется.

Мэттерс принял участие в нескольких концертах коллектива, на тот момент выпустившего хитовый альбом High Voltage. Он выступал с группой в их туре по Австралии. Басист был уволен из группы прямо во время гастролей, решение выгнать его принял тогдашний фронтмен AC/DC Бон Скотт. После этого Мэттерс перестал заниматься музыкой, а его место в рок-группе занял Марк Эванс

До AC/DC басист выступал в группе Armageddon.