Россию наказали за Крымский мост 

Швейцария внесла в санкционный список четыре компании и двух россиян, которые принимали участие в строительстве Крымского моста. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного секретариата экономики (SECO).

«Федеральный департамент экономики внес изменения в список лиц, прилагаемый к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций, связанных с ситуацией на Украине. В приложение добавлены два физических и четыре юридических лица», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что санкции вступили в силу с 15 октября.

Как сообщал «Рамблер», ранее Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя, которые, по мнению западных чиновников, незаконно были присоединены к России. Ограничительные меры были продлены до 23 июня 2021 года. Санкции предполагают запрет на вложение европейских средств в инфраструктуры полуострова.