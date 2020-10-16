Россию наказали за Крымский мост 

Швейцария внесла в санкционный список четыре компании и двух россиян, которые принимали участие в строительстве Крымского моста. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного секретариата экономики (SECO).
«Федеральный департамент экономики внес изменения в список лиц, прилагаемый к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций, связанных с ситуацией на Украине. В приложение добавлены два физических и четыре юридических лица», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что санкции вступили в силу с 15 октября.
По данным РИА Новости, такое решение Швейцария приняла вслед за Евросоюзом и Великобританией. Под санкции попали: гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога», а также «Крымская первая страховая компания».
Как сообщал «Рамблер», ранее Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя, которые, по мнению западных чиновников, незаконно были присоединены к России. Ограничительные меры были продлены до 23 июня 2021 года. Санкции предполагают запрет на вложение европейских средств в инфраструктуры полуострова.