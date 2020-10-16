Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россию наказали за Крымский мост 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Россию наказали за Крымский мост
Фото: РИА Новости
Швейцария внесла в санкционный список четыре компании и двух россиян, которые принимали участие в строительстве Крымского моста. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного секретариата экономики (SECO).

«Федеральный департамент экономики внес изменения в список лиц, прилагаемый к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций, связанных с ситуацией на Украине. В приложение добавлены два физических и четыре юридических лица», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что санкции вступили в силу с 15 октября.
По данным РИА Новости, такое решение Швейцария приняла вслед за Евросоюзом и Великобританией. Под санкции попали: гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога», а также «Крымская первая страховая компания».
Как сообщал «Рамблер», ранее Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя, которые, по мнению западных чиновников, незаконно были присоединены к России. Ограничительные меры были продлены до 23 июня 2021 года. Санкции предполагают запрет на вложение европейских средств в инфраструктуры полуострова.
Видео дня. Брутал притворялся жрицей любви и выманивал деньги у мужчин
Комментарии
В мире , Леонид Рыженькин , Александр Ганов , ЕС , Стройгазмонтаж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Корабли ВМФ РФ открыли огонь в Каспийском море
Корабли ВМФ РФ открыли огонь в Каспийском море
Таксист выгнал россиянку с инвалидностью из машины
Таксист выгнал россиянку с инвалидностью из машины
Названа причина смерти авторитетного мэра в СИЗО
Названа причина смерти авторитетного мэра в СИЗО
17 октября ночью отключат воду в Красноармейском районе Волгограда
17 октября ночью отключат воду в Красноармейском районе Волгограда
Видео
Маневры Каспийской флотилии попали на видео
00:26
Маневры Каспийской флотилии попали на видео
Армия Войска
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
00:29
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
Происшествия
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
00:12
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
Происшествия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
03:01
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Университет магии в Подмосковье попал на видео
02:50
Университет магии в Подмосковье попал на видео
Общество
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение