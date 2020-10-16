Источником вспышки COVID-19 стал кабинет КТ

Источником распространения коронавирусной инфекции в китайском городе Циндао (провинция Шаньдун) стал кабинет компьютерной томографии (КТ) в местной пульмонологической больнице. Об этом 16 октября заявила партсекретарь регионального центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Ма Лисинь, передает РИА "Новости".

По ее словам, вспышка вируса произошла из-за того, что зараженные COVID-19 и обычные пациенты совместно посещали кабинет компьютерной томографии. При этом она отметила, что заражение не распространилось во внебольничных условиях.

Лисинь добавила, что камеры наблюдения зафиксировали в больнице, как два пациента с коронавирусом покинули свои палаты и направились в кабинет компьютерной томографии. Предполагается, что кабинет дезинфицировали не должным образом, что и стало причиной распространения инфекции внутри медучреждения.

Вспышка коронавирусной инфекции в пульмонологической больнице Циндао была выявлена в начале текущей недели. Власти города объявили о массовой вакцинации местных жителей и к утру 16 октября провели свыше 10 млн лабораторных исследований. За это время врачи подтвердили 13 случаев COVID-19.