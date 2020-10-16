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Полиция штурмом взяла нарушающую карантин свадьбу 

Lenta.ru 1 час назад
Полиция штурмом взяла свадьбу
Фото: Pixabay.com
В Израиле полиция штурмом взяла свадьбу, организаторы и гости которой нарушили запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.
Правоохранителей вызвали соседи. Они сообщили, что свадьба в доме нарушает допустимое ограничение на присутствие 20 человек на мероприятии.
После того, как в сети появилось видео с места событий, полицию раскритиковали пользователи. Когда стражи порядка ворвались в дом, они жестко задержали нескольких гостей: одного мужчину повалили на землю, а другу жениха разбили лицо.
По словам самих полицейских, гости оказали им сопротивление при задержании — стали бросаться бутылками с маслом, на котором поскользнулся один из правоохранителей и порезался битым стеклом.
Некоторые официальные лица Израиля уже принесли свои извинения за случившееся в соцсетях. В частности, речи идет о главе МВД страны Арье Дери.
Ранее сообщалось, что приглашение на свадьбу, призывающее гостей не надевать маску для лица и воспользоваться специальной комнатой для кашля, вызвало негодование среди пользователей сети. Молодожены пояснили, что это была шутка.
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Комментарии 4
В мире , Происшествия , Арье Дери , МВД , Израиль
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