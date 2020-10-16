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Байден возмутился отставанием Трампа от Путина по доверию развитых стран 

Lenta.ru и ещё 1 32 минуты назад
Байден возмутился отставанием Трампа от Путина
Фото: Lenta.ru
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил возмущение из-за отставания действующего главы государства Дональда Трампа от лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в рейтинге общественного доверия жителей мировых держав. Об этом он заявил в ходе встречи с избирателями на телеканале ABC.
По мнению Байдена, из-за Трампа США оказались больше изолированы на мировой арене и в меньшей безопасности, чем когда-либо.

«Иран сейчас ближе к ядерному оружию, чем когда-либо, у Северной Кореи сейчас больше бомб и ракет, наши союзники по НАТО сейчас открыто говорят, что они не могут нам доверять», — пояснил демократ.

Кроме того, нынешний хозяин Белого дома вывел страну из ряда ключевых международных организаций или договоров.
При этом кандидат на пост главы государства похвалил оппонента за достижения на Ближнем Востоке в связи с нормализацией отношений арабских стран с Израилем. «Я бы сказал, нет, здесь нет плана [во внешней политике]», — заключил он.
Вероятно, речь идет об исследовании независимого центра из Вашингтона Pew Research Center по доверию мировым лидерам. В первой тройке оказались канцлер ФРГ Ангела Меркель (76 процентов), президент Франции Эммануэль Макрон (64 процента) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (48 процентов). О доверии к международной политике Путина заявили 23 процента респондентов, он оказался на четвертом месте. Си Цзиньпиню доверяют 19 процентов граждан, а Трампу — 16 процентов.
13 октября Трамп заявил, что Байден уступает по интеллектуальным способностям Путину, Си Цзиньпину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В ходе первых дебатов Байден назвал оппонента щенком Путина.
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В мире , США , Борис Джонсон , Чен Ким , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Демократическая партия США , НАТО , телеканал АВС , Израиль , Иран , Китай
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