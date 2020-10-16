Байден возмутился отставанием Трампа от Путина

По мнению Байдена, из-за Трампа США оказались больше изолированы на мировой арене и в меньшей безопасности, чем когда-либо.

«Иран сейчас ближе к ядерному оружию, чем когда-либо, у Северной Кореи сейчас больше бомб и ракет, наши союзники по НАТО сейчас открыто говорят, что они не могут нам доверять», — пояснил демократ.

Кроме того, нынешний хозяин Белого дома вывел страну из ряда ключевых международных организаций или договоров.

При этом кандидат на пост главы государства похвалил оппонента за достижения на Ближнем Востоке в связи с нормализацией отношений арабских стран с Израилем. «Я бы сказал, нет, здесь нет плана [во внешней политике]», — заключил он.

Вероятно, речь идет об исследовании независимого центра из Вашингтона Pew Research Center по доверию мировым лидерам. В первой тройке оказались канцлер ФРГ Ангела Меркель (76 процентов), президент Франции Эммануэль Макрон (64 процента) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (48 процентов). О доверии к международной политике Путина заявили 23 процента респондентов, он оказался на четвертом месте. Си Цзиньпиню доверяют 19 процентов граждан, а Трампу — 16 процентов.