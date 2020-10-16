Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что США и Франция должны поддержать Россию в ее усилиях по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Такую позицию он изложил в четверг вечером в интервью швейцарской телекомпании RTS.

Отвечая на вопросы, какой должна быть роль РФ и хотел бы он большей поддержки со стороны Москвы, глава правительства сказал: "Мы находимся в постоянных консультациях с нашими российскими партнерами, в том числе в рамках Договора о коллективной безопасности. Уже были ясные заявления о том, что если ситуация ухудшится, то Россия и Организация Договора о коллективной безопасности выполнят свои обязательства в отношении Армении".

"Но я думаю, что Россия призвана сыграть более весомую роль, включая восстановление стабильности и мира в районе Нагорного Карабаха, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Я подчеркиваю, что, поскольку Россия является сопредседателем, наиболее близким к нашему региону, два других сопредседателя — Франция и США — должны поддержать Россию в ее усилиях, чтобы стабилизировать регион", — продолжил Пашинян.

Он охарактеризовал гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе как "более чем серьезную". По словам премьера, прекращение огня "даже не начало действовать", "потому что в тот самый момент, когда оно должно было вступить в силу, Азербайджан предпринял новые атаки".

Как подчеркнул руководитель кабинета министров, "в том, что касается компромисса, Армения всегда была к нему готова", однако "уступки должны быть сделаны двумя сторонами". По его мнению, "Азербайджан никогда не был готов к компромиссу" и в настоящий момент "еще меньше расположен это делать", поскольку "процессом управляет Турция". С точки зрения Пашиняна, "происходящее является следствием экспансионистской и империалистической политики Турции", а "армяне на Южном Кавказе — это последняя преграда на ее пути на восток и юго-восток". Он привлек внимание к участию сирийских наемников в боевых действиях на стороне Азербайджана, сославшись на опубликованные в интернете видеоматериалы.

"Сирийские террористы сами снимали эти видео", — отметил глава правительства.

Мировое сообщество, полагает он, должно однозначно признать факт "азербайджанской атаки на Армению". От Швейцарии Пашинян ожидает "признания того, что Турция перевезла наемников и часть своих войск в Азербайджан, после чего он начал боевые действия".