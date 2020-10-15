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Гейтс дал тревожный прогноз по коронавирусу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Гейтс дал тревожный прогноз по коронавирусу
Фото: Reuters
Основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что ситуация с пандемией коронавируса «может стать хуже, чем летом», пишет американское издание Politico.

«Количество заражений растет, а с наступлением холодов люди больше находятся в помещениях, что увеличивает шансы передачи вируса», — передает РИА «Новости» его слова.

Миллиардер добавил, что пока у Соединенных Штатов нет вакцины, только соблюдение простых правил может помочь в борьбе с распространением коронавируса.
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К ним он отнес «ношение маски, отказ от посещения массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции и частое мытье рук».
Ранее Гейтс рассказал, какой должна быть вакцина от коронавируса, чтобы мир «вернулся к норме». Он также высказывал мнение, что пандемия коронавируса может завершиться к 2022 году, если люди будут активно вакцинироваться от COVID-19.
Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19. Основатель Microsoft считает, что «богатый мир» сможет справиться с инфекцией примерно на год раньше остальных.
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В мире , Билл Гейтс , Microsoft , РИА Новости
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