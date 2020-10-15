Турецкий агент разоблачил Эрдогана

В силу определенных причин дело было засекречно. Известно только, что некий турецкий агент пришел в венскую полицию и сделал признание — якобы ему был отдан приказ, который он не захотел исполнить. Как далеко готов зайти Эрдоган , преследуя свои цели, — вслед за The New York Times задается вопросом автор Al Arabiya.

Стамбуле. Однажды сентябрьским днем в полицейском участке в Вене появился турецкий агент, заявивший, что он сдается и просит защиты. Его признание всех шокировало, поскольку, по словам мужчины, ему был отдан приказ застрелить австрийского политика курдского происхождения, чего он не захотел делать. Как сообщает американская газета The New York Times, ранее его якобы вынудили дать ложные показания против сотрудника консульства США

По мнению газеты, если заявления этого человека, назвавшегося Фейазом Озтюрком, являются правдой, они проливают свет на то, как далеко готов зайти президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, преследуя противников. Признание Озтюрка, подробно изложенное в полицейском отчете и переданное The New York Times, вызывает сомнения относительно справедливости приговора, вынесенного Метину Топузу. Мужчина работал на Государственный департамент США и Управление по борьбе с наркотиками в Стамбуле и в июне был приговорен к более чем восьми годам тюремного заключения за пособничество вооруженной террористической группировке.

Дело Топуза — эпизод из серии дел, возбужденных против государственных служащих США и других американцев в Турции. Как заявляют официальные лица Америки, оно безосновательно и представляет собой попытку Эрдогана использовать свое влияние в условиях все более враждебных отношениях с США.

Согласно публикации The New York Times, в последнее десятилетие тирания Эрдогана сопровождалась агрессивной кампанией против его оппонентов внутри страны и за рубежом. Она была запущена, когда он поссорился с Европейским союзом , и усилилась после неудавшегося государственного переворота в 2016 году, ответственность за который турецкий лидер возложил на Соединенные Штаты и проживающего там духовного лидера Фетхуллаха Гюлена

Отмечается, что в ходе репрессий в Турции тюремные сроки получили десятки тысяч политических противников Эрдогана и по большей части на основании сфабрикованных улик. Что касается репрессий за рубежом, турецкие власти причастны к насильственному возвращению в страну более 100 сторонников Гюлена. Как сообщили французские следователи, турецкое руководство также ответственно за убийство трех курдских боевиков в Париже в 2013 году. Турецкие оппозиционеры, проживающие за границей, получили через Интерпол уведомления о выдаче ордеров на их арест и жаловались на преследование и слежку со стороны турецких агентов.

Австрийское правительство давно обеспокоено деятельностью турецкой разведки в стране, и в данном контексте инцидент с Фейазом Озтюрком в этом контексте вызывает особую тревогу. «Мы очень серьезно относимся к данному вопросу», — заявил газете во вторник министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. Он отказался комментировать детали дела, поскольку расследование продолжается.

Прокуратура Вены отказалась от комментариев, заявив в письме по электронной почте, что дело настолько деликатное, что было засекречено. В то же время высокопоставленный правительственный чиновник, осведомленный относительно деталей дела, на условиях анонимности сообщил, что, если наличие сговора с целью нападения на австрийского политика курдского происхождения подтвердится, это демонстрирует новые масштабы турецкого вмешательства в дела Австрии.

Согласно выводам специального комитета австрийской полиции, сделанным в прошлом месяце, турецкая разведка завербовала агентов, чтобы спровоцировать ожесточенные столкновения во время курдской акции протеста в районе Фаворитен в Вене в июне, и собрала информацию о протестующих. Как заявил тогда Нехаммер, турецкому шпионажу и вмешательству в демократический процесс в Австрии нет места. По информации Министерства внутренних дел, в Австрии проживает около 270 тысяч человек, прибывших из Турции, и около трети из них — это курды. Сюзанна Рааб, министр по делам интеграции Австрии, была более откровенной, заявив: «Австрия стала целью турецкого шпионажа. Длинная рука Эрдогана достигла венского Фаворитена».

15 сентября, когда Озтюрк сдался полиции, он сообщил, что уволился после долгосрочной работы в турецком разведывательном агентстве, известном как MIT, но недавно ему было поручено совершить покушение на Айгула Беривана Аслана, бывшего депутата курдского происхождения от австрийской партии «Зеленые» и известного оппонента Эрдогана. С тех пор он находится под стражей, и местная прокуратура возбудило против него дело по обвинению в работе на военную разведку иностранного государства.

По словам Озтюрка, в начале сентября 2017 года его попросили подписать свидетельские показания против Топуза и пригрозили тюремным заключением, если он этого не сделает. Турецкий агент сообщил: «Меня силой вывели в качестве свидетеля и положили передо мной чистый лист бумаги, который я подписал… В противном случае я бы отправился в тюрьму вместе с Метином Топузом. В Турции это обычная практика».

Кроме того, как признался Озтюрк, он получил приказ застрелить Аслана. Турецкий прокурор впервые с ним связался, чтобы поручить это задание в Стамбуле в 2018 году. Он должен был совершить покушение в марте, но закрытие границ помешало его поездке в Вену. Как сообщил турецкий агент полиции, у него есть итальянский паспорт, и он застрял в итальянском городе Римини, где в результате несчастного случая сломал ногу. Затем, в августе, по словам Озтюрка, с ним связался мужчина через WhatsApp и попросил его приехать в Белград, Сербия, и встретиться с нужным человеком в турецком кафе.

На вопрос полиции, почему он сдался, Озтюрк ответил: «Я сделал это, чтобы спастись. Мне не нравятся такие вещи, я — не наемный убийца». Озтюрк также рассказал о других мишенях, выбранных для нападений. Питер Пилз, издатель онлайн-журнала ZackZack, который первым опубликовал новости об Озтюрке, сказал, что полиция сообщила ему, что он значился в списке целей, и предложила защиту.

Пилз, который также является бывшим депутатом партии «Зелёные», был членом комитета по надзору за разведкой и является давним и известным критиком Эрдогана, особенно его политики в отношении курдов.