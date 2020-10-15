Премьер-министр Киргизии принял полномочия президента

Канат Исаев (спикер парламента — NEWS.ru) официально отказался исполнять обязанности президента. Они перешли ко мне, — цитирует его ТАСС.

6 октября Верховный суд Киргизии отменил приговор Садыру Жапарову, которого протестующие освободили из тюрьмы, где он сидел за захват заложника. В этот же день парламент проголосовал за назначение Жапарова новым премьер-министром республики.

Как писал NEWS.ru Новый состав кабмина Киргизии во главе с Жапаровым был утверждён парламентом страны 10 октября. Отмечалось, что в случае ухода президента в отставку его полномочия временно перейдут к новому премьер-министру.