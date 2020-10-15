Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Премьер-министр Киргизии принял полномочия президента страны 

News.ru 3 часа назад
Премьер-министр Киргизии принял полномочия президента
Фото: News.ru
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что полномочия президента страны перешли к нему. Об этом он объявил на митинге в Бишкеке.

Канат Исаев (спикер парламента — NEWS.ru) официально отказался исполнять обязанности президента. Они перешли ко мне, — цитирует его ТАСС.

6 октября Верховный суд Киргизии отменил приговор Садыру Жапарову, которого протестующие освободили из тюрьмы, где он сидел за захват заложника. В этот же день парламент проголосовал за назначение Жапарова новым премьер-министром республики.
Как писал NEWS.ru Новый состав кабмина Киргизии во главе с Жапаровым был утверждён парламентом страны 10 октября. Отмечалось, что в случае ухода президента в отставку его полномочия временно перейдут к новому премьер-министру.
Видео дня. Миллиарды бывшего министра нашли на счетах за границей
News.ru: последние новости
Гейтс спрогнозировал тяжёлую ситуацию с коронавирусом Гейтс спрогнозировал тяжёлую ситуацию с коронавирусом Макрон: Европа не поступится принципами в отношениях с РФ Макрон: Европа не поступится принципами в отношениях с РФ Пашинян считает, что воюющих в Карабахе армян нельзя считать наёмниками Пашинян считает, что воюющих в Карабахе армян нельзя считать наёмниками
В мире , Садыр Жапаров , ИТАР-ТАСС , Бишкек , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
В России вступились за украинские колеса
В России вступились за украинские колеса
Баку бросил в бой перекрашенные танки
Баку бросил в бой перекрашенные танки
Белорусские пенсионеры вышли на марш протеста
Белорусские пенсионеры вышли на марш протеста
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение