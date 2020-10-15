Алиев обратился к россиянам

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев обратился к жителям России , сообщив, что страны связаны дружбой и сотрудничеством, и отметил, что ничто не сможет на это повлиять.

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«Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. И уверен, что никакая сила не может на это повлиять. Хотя мы видим попытки с разных направлений внести раздор, внести какое-то недоверие. Но благодаря последовательной политике и российского, и азербайджанского руководства мы не только не откатываемся назад, но идем вперед», – сказал Алиев в интервью РИА «Новости».

Он пояснил, что эти слова адресованы многомиллионной российской аудитории, и отметил, что хотел бы, чтобы в России было больше понимания позиции Азербайджана.

«Потому что иной раз бывают разные мнения в связи с конфликтом, с ее историей, сегодняшним состоянием. Опираясь на факты, хочу довести до внимания наших зрителей, что на самом деле происходило и происходит», – указал азербайджанский президент.

Алиев добавил, что любая война – это «жестокость, жертвы, страдания людей, потеря близких. «Разница в том, что для азербайджанского народа это война освободительная, а для Армении это война захватническая. Ни для кого не секрет, и это факт, который уже знают и международные посредники, что так называемой, Армии нагорного Карабаха не существует. Сегодня, вот в том объединении, которое армянская сторона так называет, 90% военнослужащих – граждане Армении», – заявил Алиев.

По его словам, эти территории признаны азербайджанскими, но на них «находятся армянские оккупационные силы». «И ничем это оправдать нельзя: ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения человеческой морали. Невозможно на протяжении 30 лет вести политику по недопущению азербайджанцев на их исконные земли. Это же территории, где армянское население никогда не жило. Другой вопрос, что там все разрушено, и чтобы туда вернуться, надо потратить огромные силы и время, но такую позицию никак оправдать нельзя. Поэтому мы и наши военнослужащие бьются и погибают на азербайджанской земле», – сказал президент.

В четверг Алиев сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль до 40 населенных пунктов с начала боевых действий. Также азербайджанский лидер заявил, что наиболее приемлемым для Баку разрешением карабахского конфликта является военно-политический путь.