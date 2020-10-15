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Евросоюз отказался открыть границы для россиян 

Национальная Служба Новостей 22 минуты назад
Евросоюз отказался открыть границы для россиян
Фото: Reuters
Евросоюз в очередной раз отказался открывать границы с Россией, сообщает РИА Новости.
Брюссель оставил без изменений список третьих стран, с которыми рекомендовано открыть внешние границы. В настоящее в него входят 11 стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай (при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ).
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Список пересматривают каждые две недели. Его составляют с учётом эпидобстановки в стране, принимаемых властями мер по сдерживанию эпидемии, а также по «экономическим и социальным соображениям».
Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что из-за роста случаев заражения коронавирусом, пока невозможно говорить о перспективах открытия границ для российских граждан.
Таким образом, россиянам доступны только четыре европейские страны — Великобритания, Швейцария, Сербия и Белоруссия. Причём для поездки к ближайшим соседям гражданам РФ потребуется справка об отрицательном анализе на коронавирус (на русском, белорусском или английском языках).
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Комментарии 5
В мире , Европа , Общество , Маркус Эдерер , ЕС , РИА Новости
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