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Алиев заявил, что Баку готов рассмотреть предложения по обеспечению мира в Карабахе

ТАСС
23 минуты назад
Азербайджан готов рассмотреть предложения о международных усилиях по обеспечению мира в Карабахе после завершения военного противостояния. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в четверг в интервью турецкому телеканалу NTV.
Алиев рассказал о военных успехах
Фото: ТАССТАСС
"Абсолютно ясно, что после завершения военного противостояния должны быть определенные международные усилия по обеспечению мира. Какими они будут - политическими или предложениями в военной сфере, - мы готовы это рассмотреть. < > Естественно, этот вопрос должен обсуждаться в международной плоскости. Но когда это произойдет, не могу сказать", - отметил глава государства.
Алиев считает военно-политический путь самым приемлемым для разрешения нагорнокарабахского конфликта.
Алиев сообщил о взятии под контроль азербайджанской армией до 40 населенных пунктов с начала боевых действий в Карабахе.
"Наша успешная операция продолжается. До сегодняшнего дня освобождено около 40 или более населенных пунктов - городов и сел, и в ближайшее время будут очередные радостные новости", - сказал глава государства.
Вопрос о создании в Азербайджане военной базы Турции не обсуждался, заявил Алиев.
Азербайджан продолжит продвижение в Карабахе, пока армянская сторона не будет соблюдать режим прекращения огня, заявил Алиев.
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