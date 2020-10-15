Алиев рассказал о военных успехах

Азербайджан готов рассмотреть предложения о международных усилиях по обеспечению мира в Карабахе после завершения военного противостояния. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в четверг в интервью турецкому телеканалу NTV.

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"Абсолютно ясно, что после завершения военного противостояния должны быть определенные международные усилия по обеспечению мира. Какими они будут - политическими или предложениями в военной сфере, - мы готовы это рассмотреть. < > Естественно, этот вопрос должен обсуждаться в международной плоскости. Но когда это произойдет, не могу сказать", - отметил глава государства.

Алиев считает военно-политический путь самым приемлемым для разрешения нагорнокарабахского конфликта.

Алиев сообщил о взятии под контроль азербайджанской армией до 40 населенных пунктов с начала боевых действий в Карабахе.

"Наша успешная операция продолжается. До сегодняшнего дня освобождено около 40 или более населенных пунктов - городов и сел, и в ближайшее время будут очередные радостные новости", - сказал глава государства.

Вопрос о создании в Азербайджане военной базы Турции не обсуждался, заявил Алиев.