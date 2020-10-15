Зеленский хочет сделать на Донбассе особую зону 

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, о чем будет второй вопрос на дне местных выборов в стране, сообщает ИА DEITA.RU.

Очередные местные выборы состоятся на Украине 25 октября. В этот день украинцы должны будут ответить на пять вопросов. Президент уже назвал два из них: первый будет посвящен идее введения пожизненного лишения свободы для особенно заядлых коррупционеров, пишет РИА «Новости».

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении.

В этом же ролике глава государства обещает, что решения, принятые избирателями 25 октября, будут воплощены в жизнь. К слову, на территориях Донецкой и Луганской областей выборов не будет. А вот жителей подконтрольных Киеву регионов Зеленских пригласил не пропустить мероприятие.