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Зеленский хочет сделать на Донбассе особую зону 

Deita.ru 1 час назад
Зеленский хочет сделать на Донбассе особую зону
Фото: Deita.ru
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, о чем будет второй вопрос на дне местных выборов в стране, сообщает ИА DEITA.RU.
Очередные местные выборы состоятся на Украине 25 октября. В этот день украинцы должны будут ответить на пять вопросов. Президент уже назвал два из них: первый будет посвящен идее введения пожизненного лишения свободы для особенно заядлых коррупционеров, пишет РИА «Новости».

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении.

В этом же ролике глава государства обещает, что решения, принятые избирателями 25 октября, будут воплощены в жизнь. К слову, на территориях Донецкой и Луганской областей выборов не будет. А вот жителей подконтрольных Киеву регионов Зеленских пригласил не пропустить мероприятие.
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В мире , Владимир Зеленский , РИА Новости , РИА "Дейта"
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