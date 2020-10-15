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Макрон высказался об отношениях с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Макрон высказался об отношениях с Россией
Фото: Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжает верить в диалог с Москвой, несмотря на принятые санкции против России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального.

«Я продолжаю верить в прозрачный, но требовательный диалог с Россией. Россия наш сосед, но мы не откажемся от своих принципов, особенно когда речь идет о химическом оружии», — сказал Макрон перед началом саммита ЕС, передает РИА «Новости».

В четверг Европейский союз и Великобритания ввели в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Перед этим глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции ЕС против россиян получат должную реакцию с российской стороны
6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.
Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.
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Комментарии 2
В мире , Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , Эмманюэль Макрон , Сергей Лавров , Леонид Ринк , Александр Сабаев , МИД , ЕС , ОЗХО , Совет Федерации , РИА Новости , Москва , Великобритания , Франция
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