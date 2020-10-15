Макрон высказался об отношениях с Россией 

«Я продолжаю верить в прозрачный, но требовательный диалог с Россией. Россия наш сосед, но мы не откажемся от своих принципов, особенно когда речь идет о химическом оружии», — сказал Макрон перед началом саммита ЕС, передает РИА «Новости».