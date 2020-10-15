Макрон высказался об отношениях с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не переступит через свои принципы в отношениях с Россией на фоне новых санкций Евросоюза против нескольких россиян из-за инцидента с Алексеем Навальным.

Мы провели ряд расследований, которые позволили охарактеризовать то, что произошло, как попытку убийства.

И мы, европейцы, остаемся приверженными борьбе против химического оружия.

Россия — наш сосед, но мы не уступим, не откажемся от наших принципов и наших устремлений особенно, когда речь идет о химическом оружии, — приводит «Интерфакс» слова французского лидера.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Эммануэль Макрон верит, что, несмотря на введённые ЕС санкции в отношении шестерых россиян из-за ситуации с Алексеем Навальным, диалог с Россией всё ещё возможен.

ЕС 15 октября ввёл санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным. В чёрный список Евросоюза включены глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника.