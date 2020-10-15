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Макрон: Европа не поступится принципами в отношениях с РФ 

News.ru и ещё 4 11 часов назад
Макрон высказался об отношениях с Россией
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не переступит через свои принципы в отношениях с Россией на фоне новых санкций Евросоюза против нескольких россиян из-за инцидента с Алексеем Навальным.
Мы провели ряд расследований, которые позволили охарактеризовать то, что произошло, как попытку убийства.
И мы, европейцы, остаемся приверженными борьбе против химического оружия.
Россия — наш сосед, но мы не уступим, не откажемся от наших принципов и наших устремлений особенно, когда речь идет о химическом оружии, — приводит «Интерфакс» слова французского лидера.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Эммануэль Макрон верит, что, несмотря на введённые ЕС санкции в отношении шестерых россиян из-за ситуации с Алексеем Навальным, диалог с Россией всё ещё возможен.
ЕС 15 октября ввёл санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным. В чёрный список Евросоюза включены глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника.
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Комментарии 6
В мире , Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , Эмманюэль Макрон , Сергей Лавров , Леонид Ринк , Александр Сабаев , МИД , ЕС , ОЗХО , Совет Федерации , РИА Новости , Москва , Великобритания , Франция
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