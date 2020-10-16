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Трамп объявил об отсутствии у него пневмонии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Трамп объявил об отсутствии у него пневмонии
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не ставили диагноз пневмония во время госпитализации из-за инфицирования коронавирусом. В то же время глава государства отметил, что чувствовал себя плохо и у него поднялась температура, а врачи предупреждали его о «слегка зараженных легких». Об этом он заявил в эфире телеканала NBC.
Во время интервью американский лидер выступил в защиту своего решения проводить публичные мероприятия.

«Как президент я не могу быть заперт в какой-то комнате до следующего года», — объяснил Трамп.

Отвечая на вопрос о тестировании на коронавирус перед дебатами с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, хозяин Белого дома заверил, что не помнит, сдавал ли он анализ. О заражении Трампа стало известно спустя два дня после дебатов.
Сначала американский лидер испытывал заметное недомогание.

«Мы были серьезно обеспокоены по этому поводу. У него была высокая температура, а уровень кислорода в его крови резко снизился», — признался глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

Однако вскоре Трамп добился «невероятных улучшений»: у него упала температура, а показатель насыщенности крови кислородом пришел в норму.
Действующий глава государства и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом 2 октября. Американского лидера лечили в военном госпитале имени Уолтера Рида, спустя несколько дней в его крови обнаружили антитела к инфекции и выписали из больницы.
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В мире , США , Роспотребнадзор , Челябинская Область
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