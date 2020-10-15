Тревога в Степанакерте: бомбят мирное население 

Азербайджаном. Жители Нагорного Карабаха рассказали корреспондентам телеканала «360» о том, что столицу непризнанной республики не прекращали бомбить несмотря на перемирие между Арменией

10 октября, как сообщал «Рамблер», Баку и Ереван при содействии представителей министерства иностранных дел России , объявили гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе. Приостановление активной фазы конфликта также предполагало под собой обмен пленными и телами погибших. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил СМИ, что договоренности соблюдаются не в полной мере с обеих сторон.

Слова главы отечественного внешнеполитического ведомства подтвердили жители непризнанной республики. В общении с журналистами местная жительница по имени Лиана подчеркнула, что боевые действия не прекратились. Особенно это заметно в столице Нагорного Карабаха городе Степанакерт.

«Были бомбежки, причем в активной фазе», — цитирует телеканала слова собеседницы.

Жителям города приходится прятаться в подвалах, добавила Лиана. По ее словам, перемирие в республике «не чувствуется», поскольку 15 октября в небе над Карабахом снова появились самолеты и беспилотники.

Ранее СМИ сообщали, что жителям Степанакерта от бомбежек приходится прятаться в подвальных помещениях церквей. Некоторые приходят целыми семьями и живут по несколько суток, поскольку боятся возвращаться домой из-за опасений погибнуть. В каждой из церквей ежедневно укрывается порядка 100 человек.