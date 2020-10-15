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Тревога в Степанакерте: бомбят мирное население 

Павел Тиунов 1 час назад
Тревога в Степанакерте: бомбят мирное население
Фото: Reuters
Жители Нагорного Карабаха рассказали корреспондентам телеканала «360» о том, что столицу непризнанной республики не прекращали бомбить несмотря на перемирие между Арменией и Азербайджаном.
10 октября, как сообщал «Рамблер», Баку и Ереван при содействии представителей министерства иностранных дел России, объявили гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе. Приостановление активной фазы конфликта также предполагало под собой обмен пленными и телами погибших. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил СМИ, что договоренности соблюдаются не в полной мере с обеих сторон.
Слова главы отечественного внешнеполитического ведомства подтвердили жители непризнанной республики. В общении с журналистами местная жительница по имени Лиана подчеркнула, что боевые действия не прекратились. Особенно это заметно в столице Нагорного Карабаха городе Степанакерт.

«Были бомбежки, причем в активной фазе», — цитирует телеканала слова собеседницы.

Жителям города приходится прятаться в подвалах, добавила Лиана. По ее словам, перемирие в республике «не чувствуется», поскольку 15 октября в небе над Карабахом снова появились самолеты и беспилотники.
Ранее СМИ сообщали, что жителям Степанакерта от бомбежек приходится прятаться в подвальных помещениях церквей. Некоторые приходят целыми семьями и живут по несколько суток, поскольку боятся возвращаться домой из-за опасений погибнуть. В каждой из церквей ежедневно укрывается порядка 100 человек.
Комментарии
В мире , Сергей Лавров , МИД , Азербайджан , Армения
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