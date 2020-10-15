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Нагорный Карабах закрыли 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян подписал указ о введении ограничений свободного передвижения лиц и транспортных средств. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
Подзаконным актом был введен особый режим выезда за пределы территории НКР. Для реализации временных ограничений прав и свобод указом была создана комендатура, которую возглавил директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян.

«Выезд с территории Карабаха ограничен для граждан, подлежащих мобилизационному призыву, и разрешен лишь в особых случаях, при наличии пропуска, выданного комендантом. Комендант уполномочен также, при необходимости, устанавливать особый режим и условия нахождения и передвижения, въезда (выезда) лиц и транспортных средств», — говорится в сообщении о закрытии НКР.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.
Эрдоган выдвинул условие по Карабаху
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
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В мире , Видео , Конфликты , Война, Карабах , Карен Саркисян , Араик Арутюнян , ИА Sputnik , Армения
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