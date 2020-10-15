Трамп обвинил Байдена во лжи

Хантер Байден был членом правления Burisma с 2014 по 2019 год, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой украинской газовой компании. Шокин был уволен, а расследование дела Burisma приостановлено. В феврале 2020 года Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по заявлению Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Джозефа Байдена.