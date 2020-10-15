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Трамп обвинил Байдена во лжи и причастности к коррупции после публикации о сыне демократа

ТАССиещё 10
1 час назад
Американский лидер Дональд Трамп обвинил кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена во лжи и причастности к коррупции в свете публикации газеты New York Post о сыне последнего. Глава Белого дома выступил с данным заявлением в среду на встрече со сторонниками в штате Айова.
Трамп обвинил Байдена во лжи
Фото: ReutersReuters
"Мы только что узнали из сенсационных документов, опубликованных замечательной газетой New York Post, о том, что Джо Байден нагло лгал о своей непричастности к коррупции его сына в бизнесе", - сказал Трамп. "Хантеру (сыну Байдена - прим. ТАСС) платили за возможность обращаться к его отцу - вице-президенту", - подчеркнул глава государства.
Как напомнил Трамп, Байден, будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, "отвечал за Украину и Россию".
"Как показывают эти электронные письма, неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером о его деловых связях, были ложью", - сказал американский лидер. "Он лгал вам снова и снова", - добавил Трамп. "Не было более коррумпированной администрации, чем администрация Обамы и Байдена", - заявил президент США. "Теперь мы видим, что Байден - коррумпированный политик, которому нельзя претендовать на пост президента", - подчеркнул глава Белого дома.
Газета New York Post опубликовала ранее в среду материал, в основу которого положена переписка Хантера Байдена по электронной почте с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. Одно из писем датировано 17 апреля 2015 года и было направлено Хантеру Байдену через год после его включения в состав правления Burisma. Пожарский в этом письме благодарил Хантера Байдена за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом, который на тот момент занимал пост вице-президента. В другом послании, датированном маем 2014 года, Пожарский спрашивал совета Байдена-младшего по поводу того, каким образом можно использовать его влияние "от лица компании" Burisma.
Хантер Байден был членом правления Burisma с 2014 по 2019 год, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой украинской газовой компании. Шокин был уволен, а расследование дела Burisma приостановлено. В феврале 2020 года Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по заявлению Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Джозефа Байдена.
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