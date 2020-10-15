Трамп обвинил Байдена во лжи

Газета New York Post опубликовала ранее в среду материал, в основу которого положена переписка Хантера Байдена по электронной почте с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским
. Одно из писем датировано 17 апреля 2015 года и было направлено Хантеру Байдену через год после его включения в состав правления Burisma. Пожарский в этом письме благодарил Хантера Байдена за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом, который на тот момент занимал пост вице-президента. В другом послании, датированном маем 2014 года, Пожарский спрашивал совета Байдена-младшего по поводу того, каким образом можно использовать его влияние "от лица компании" Burisma.