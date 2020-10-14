Пашинян заявил о частичном отступлении в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем видеообращении к соотечественникам заявил, что карабахские силы "немного отступили" на юге и севере линии соприкосновения, но Армия обороны Карабаха продолжает контролировать ситуацию в регионе.

Фото: Армия обороны Арцаха Армия обороны Арцаха

"За 18 дней боевых действий наши героические войска немного отступили на северном и южном направлениях. Противник поменял свою тактику, диверсионными группами пытаясь посеять панику в тылу. Армия обороны держит под контролем ситуацию, нанося противнику тяжелые потери в живой силе и технике", - заявил Пашинян.

Он добавил, что обнародует эти сведения, так хочет быть честным перед обществом.

"В отличие от Азербайджана, которые скрывает тысячи убитых и потерю военной техники на сумму свыше 1 миллиарда долларов", - сказал армянский премьер.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.