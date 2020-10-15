Протесты в Бангкоке: власти ввели режим ЧП

Власти Таиланда объявили о введении режима чрезвычайного положения в Бангкоке на фоне проходящих в последние дни антиправительственных протестов в столице, сообщает газета Bangkok Post.

Фото: © AFP 2020 / LILLIAN SUWANRUMPHA © AFP 2020 / LILLIAN SUWANRUMPHA

Согласно сообщению издания, чрезвычайное положение в Бангкоке вступило в силу в четверг, протестующие покидают место митинга у Дома правительства.

Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на официальный документ, что власти также запретили собрания групп, состоящих из более чем пяти человек, а также публиковать сообщения и новости, которые могут "вызывать страх и нанести ущерб национальной безопасности". Кроме того, агентство со ссылкой на правозащитников сообщило о задержании двух человек, которых называет лидерами антиправительственных протестов.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места события, что участники антиправительственного протеста в Бангкоке, требующие немедленной отставки премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, преодолели сопротивление небольшой группы ультрамонархистов и сторонников премьера, договорились с полицией и прорвались к ограде территории комплекса зданий Дома правительства.

Протест приурочен к годовщине "Студенческой революции", которая 14 октября 1973 года свергла крайне антикоммунистическую военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона.

Название головной группы организаторов протеста, "Народная партия", заимствовано из истории Таиланда: так называлась группа военных и гражданских сторонников демократии, которые произвели в королевстве Сиам (ныне Таиланд) в 1932 году бескровную революцию, отменившую абсолютную монархию и провозгласившую Сиам конституционной монархией. Участники массовых протестов оппозиции, происходящих в последние месяцы в Таиланде, требуют отставки правительства, которое считают прямым продолжением военного режима 2014-2019 годов, смены конституции и реформы таиландской монархии, которая, по их словам, "вышла из рамок конституционности".