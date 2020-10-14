Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Эрдоган потребовал отдать Карабах Азербайджану 

Алиса Селезнёва 38 минут назад
Минская группа ОБСЕ в лице США, Франции и России должна посодействовать передаче Азербайджану территории Нагорного Карабаха, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что вместо этого вышеуказанные страны «затягивают» процесс переговоров, сообщает ТАСС.
Турецкий лидер отметил, что переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, чью территорию активно оспаривают Азербайджан и Армения, уже следовало бы завершить. Однако Россия, Франция и США, по его мнению, этому препятствуют. При этом Эрдоган считает, что вопрос может быть решен максимально быстро: членам Минской группы ОБСЕ стоит всего лишь удовлетворить требование азербайджанцев об освобождении оккупированных территорий.

«Минская группа должна отдать территории их владельцу», — подчеркнул глава государства.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
"Весь Кавказ превратится в Сирию"
Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта начали сообщать о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.
10 октября по итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана Ереван и Баку объявили гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участники конфликта обменяются пленными и телами погибших. Позже Лавров сообщил, что договоренность соблюдается не в полной мере.
Комментарии 72
В мире , Видео , Война, Карабах , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , США , Турция , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сразу нет»: Харламов грубо высмеял свою экс-супругу
«Сразу нет»: Харламов грубо высмеял свою экс-супругу
Матвиенко предложила ввести единый соцстандарт жизни
Матвиенко предложила ввести единый соцстандарт жизни
Белорусские пенсионеры вышли на марш протеста
Белорусские пенсионеры вышли на марш протеста
Президент Сербии отдал Балканы в полное распоряжение США
Президент Сербии отдал Балканы в полное распоряжение США
Видео
Политик рассказала, как убила сына, и попала на видео
00:51
Политик рассказала, как убила сына, и попала на видео
Происшествия
Боровшиеся с трехметровой рыбой подростки попали на видео
01:18
Боровшиеся с трехметровой рыбой подростки попали на видео
В мире
Убивший трансгендера полицейский попал на видео
00:06
Убивший трансгендера полицейский попал на видео
Происшествия Криминал
Падение автомобиля в Яузу в Москве попало на видео
00:08
Падение автомобиля в Яузу в Москве попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео старта «Союза МС-17» с россиянами и американкой на борту
01:01
Опубликовано видео старта «Союза МС-17» с россиянами и американкой на борту
Наука и техника
Появилось видео прохождения «Четырех стихий»
01:57
Появилось видео прохождения «Четырех стихий»
Армия
Спасение мужчины от дикой пумы попало на видео
01:45
Спасение мужчины от дикой пумы попало на видео
Происшествия
Появилось видео влияния пандемии на пробки
01:51
Появилось видео влияния пандемии на пробки
Общество
Появилось видео мер против COVID в аэропорту
02:25
Появилось видео мер против COVID в аэропорту
Общество
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
00:28
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение