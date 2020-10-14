Франции и Минская группа ОБСЕ в лице США России должна посодействовать передаче Азербайджану территории Нагорного Карабаха, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что вместо этого вышеуказанные страны «затягивают» процесс переговоров, сообщает ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, чью территорию активно оспаривают Азербайджан и Армения, уже следовало бы завершить. Однако Россия, Франция и США, по его мнению, этому препятствуют. При этом Эрдоган считает, что вопрос может быть решен максимально быстро: членам Минской группы ОБСЕ стоит всего лишь удовлетворить требование азербайджанцев об освобождении оккупированных территорий.

«Минская группа должна отдать территории их владельцу», — подчеркнул глава государства.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.

Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта начали сообщать о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.