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Алиев оценил возможность появления миротворцев в Карабахе 

Lenta.ru 1 час назад
Алиев оценил возможность появления миротворцев
Фото: пресс-служба МИД РФ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил возможность появления миротворцев в Нагорном Карабахе. Он высказался в интервью телеканалу Haber Türk, передает Haqqin.az.

«Отправка миротворцев в регион должна осуществляться с согласия двух стран: Армении и Азербайджана. Все должны понимать, что когда говорят об отправке миротворцев, то речь идет об азербайджанских землях. Без нашего согласия ни одна страна не может послать на наши земли миротворцев», — заявил Алиев.

Он отметил, что базовые принципы урегулирования карабахского конфликта подразумевают отправку миротворцев «на самом последнем этапе».

«В первую очередь должны быть решены вопросы, о которых я уже говорил: освобождение земель, возвращение беженцев, вопросы коммуникации, открытие границ, торговля. После этого не исключен ввод миротворцев», — сказал Алиев.

Ранее в Совете Федерации допустили отправку российских миротворцев в Нагорный Карабах для контроля соблюдения режима прекращения огня.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. 9 октября министры иностранных дел двух республик провели в Москве, которые длились несколько часов. 10 октября в 12:00 было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
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Комментарии
В мире , Ильхам Алиев , Совет Федерации
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