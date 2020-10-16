Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследовали эффективность четырёх препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование организации.
Отмечается, что речь идёт о лекарствах ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон.
По мнению экспертов ВОЗ, данные препараты не снижают риск летального исхода при COVID-19 и не сокращают число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.
При исследовании препаратов специалисты опирались на данные 11 266 госпитализированных больных.
1 октября Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции COVID-19, включив фавипиравир в перечень противовирусных препаратов, разрешённых к применению амбулаторно.