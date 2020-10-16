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Эксперты ВОЗ оценили эффективность четырёх препаратов от COVID-19 

RT на русском и ещё 45 59 минут назад
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследовали эффективность четырёх препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование организации.
Отмечается, что речь идёт о лекарствах ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон.
По мнению экспертов ВОЗ, данные препараты не снижают риск летального исхода при COVID-19 и не сокращают число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.
При исследовании препаратов специалисты опирались на данные 11 266 госпитализированных больных.
1 октября Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции COVID-19, включив фавипиравир в перечень противовирусных препаратов, разрешённых к применению амбулаторно.
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В мире , Видео , Наука и техника , COVID-19 , Минздрав РФ , ВОЗ
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