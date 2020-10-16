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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследовали эффективность четырёх препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование организации.

Отмечается, что речь идёт о лекарствах ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон.

По мнению экспертов ВОЗ, данные препараты не снижают риск летального исхода при COVID-19 и не сокращают число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.

При исследовании препаратов специалисты опирались на данные 11 266 госпитализированных больных.