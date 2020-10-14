Пока вы спали: Германия выдвинула РФ новые требования 

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин заинтересован в хороших или «хотя бы разумных» отношениях с Москвой. При этом немецкие власти продолжают требовать от России признаться в отравлении Навального, а также хакерской атаке на Бундестаг и организации убийства Хангошвили. Чего добивается Германия, разбиралась «Свободная пресса».

По мнению руководителя Отдела проблем европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрия Данилова, власти ФРГ с одной стороны пытаются придерживаться формулы «сдерживания России», с другой все больше говорят о необходимости определения стратегического характера долгосрочных отношений с ней.

«Перенос баланса в сторону прагматичного и взаимовыгодного взаимодействия, это линия Берлина, которую он продолжает сейчас отстаивать в ограничивающих рамках ЕС и НАТО», — считает эксперт.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала от Александра Лукашенко уйти в отставку до 25 октября, пригрозив ему всеобщей забастовкой и блокировкой дорог. Такой ультиматум был выдвинут, чтобы реанимировать сходящее на нет в Белоруссии протестное движение, пишет RT.

По мнению экспертов, протесты в Белоруссии «затухают», также к активным действиям окружение Тихановской могла подтолкнуть встреча Лукашенко с задержанными оппозиционерами. При этом они выразили уверенность, что президент Белоруссии отвергнет ультиматум и подчеркнули, что его позиции сейчас более сильные, чем месяц назад.

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