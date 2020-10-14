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Оценена вероятность войны Турции и России 

Артём Кульша 35 минут назад
Оценена вероятность войны Турции и России
Фото: ТАСС
Турция не станет провоцировать войну с Россией. Об этом политолог Евгений Сатановский заявил в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение. Турция поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе, а Россия и Ереван — члены Организации Договора о коллективной безопасности.
Вчера Сатановский высказал мнение, что Турция не станет инициировать войну с Россией, потому что та превосходит ее с военной точки зрения — по размеру бюджета на оборону (48 миллиардов против 19-и), по числу военнослужащих (свыше миллиона против 355 тысяч), самолетов (4,1 тысячи против одной тысячи), вертолетов (1,5 тысячи против около 500) и танков (12,9 тысячи против 2,6 тысячи).

«Они нас боятся даже больше исторически», — добавил политолог.

Он объяснил это тем, что русские — единственные, кто нанес туркам серьезное поражение на их территории. В результате этого Турция потеряла большую часть своих земель. Сатановский назвал это немыслимым для турков унижением.
Вчера политолог Андрей Русаков заявил, что Армения и Азербайджан хотят, чтобы Россия поддержала их в конфликте в Карабахе путем военного вмешательства, но та этого не сделает, а будет действовать исключительно дипломатическими методами.
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В мире , Армия , Оружие , Евгений Сатановский , Андрей Русаков , Азербайджан , Армения , Турция
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