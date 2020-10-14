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Учитель отправил младшеклассникам порнографию вместо домашнего задания 

Lenta.ru и ещё 1 27 минут назад
Учитель отправил школьникам порно вместо «домашки»
Фото: ТАСС
В индонезийской провинции Бали школьный учитель по ошибке отправил младшеклассникам порнографическое видео. Об этом сообщает AsiaOne.
Учитель использовал мессенджер WhatsApp, чтобы рассылать домашние задания. Он планировал отправить школьникам видео о живописи, но вместо этого случайно переслал порнографию, которую увидел в другом чате. Промах был замечен лишь спустя два часа, когда время для удаления отправленного сообщения истекло.
Учитель обратился к главе деревни и вместе с ним встретился с родителями школьников и принес свои извинения. Они решили не обращаться в полицию и не доводить дело до уголовного преследования. Несмотря на это, учитель был наказан руководством школы.
Учитель накричал на школьницу из-за маски и попал на видео
В Индонезии действует строгий закон, направленный на борьбу с порнографией. Скачивание и распространение порнографических материалов наказывается штрафом величиной до двух миллиардов индонезийских рупий (10,4 миллиона рублей) или лишением свободы на срок до четырех лет.
В 2019 году сообщалось, что в китайском городе Чанъань, провинция Гуандун, посетителям больницы случайно показали на экране телевизора порнофильм. По законам этой страны, порнография строго запрещена и преследуется уголовно.
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В мире , Бали
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