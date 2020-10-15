Тихановской предложили сделку

Белорусские власти неофициально предлагали лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской призвать к прекращению уличных протестов в стране в обмен на освобождение политзаключенных и в частности ее мужа Сергея Тихановского, который находится под арестом с мая. Об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на источник в окружении Тихановской.

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По словам еще одного из приближенных к ней людей, она отказалась, отметив, что супруг бы не простил ей такого поступка. 10 октября, во время первого за четыре месяца телефонного разговора Тихановский призвал жену "быть жестче" и продолжать встречи с мировыми лидерами. Вскоре после этого, 13 октября, Тихановская объявила белорусским властям ультиматум и дала на выполнение его условий 13 дней.

Светлана Тихановская потребовала, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем уходе, чтобы на улицах прекратилось насилие, а все политзаключенные были освобождены. При невыполнении этих требований Тихановская анонсировала с 26 октября национальную забастовку всех предприятий, блокировку дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

По словам пресс-секретаря Тихановской Анны Красулиной, с 26 октября в Белоруссии должно начаться "бессрочное народное неповиновение". Она отметила, что сразу после августовских выборов у белорусской оппозиции не было организованной структуры и сообществ для проведения эффективной акции неповиновения. Теперь, по словам Красулиной, все иначе, а Тихановскую к тому же признало международное сообщество.