«Золотым паспортам» россиян предрекли конец

Управляющий партнер KRK Group Даниил Кириков заявил, что решение Кипра отменить программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции - предвестник конца эры «золотых паспортов». Об этом сообщает «Прайм».

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Как писал «Рамблер», Кипр решил приостановить программу выдачи «золотых паспортов» с 1 ноября 2020 года. Уже поданные заявки и заявки, которые будут направлены до конца октября, имеют шансы на одобрение.

В правительстве страны объяснили, что программу решили заморозить из-за «долговременных недостатков» и злоупотреблений. Летом в СМИ появились публикации, в которых были названы имена обладателей 2,5 тысячи «золотых паспортов». Журналисты утверждали, что деньги некоторых из этих людей имеют криминальное происхождение.

В рамках программы, популярной среди россиян, гражданство Кипра предоставлялось в обмен на инвестиции в экономику в размере 2,5 миллиона евро.

Кириков заявил, что время «налоговых островков» подходит к концу по всему миру.

«Государства, славившиеся серыми схемами раздачи паспортов и закрывавшие глаза на номинальные компании без операционной деятельности, стараются обелить свою репутацию», - объяснил он.

По его словам, деньги инвесторов считаются неквалифицированными и «потенциально высокорисковыми», есть риск, что они могут иметь сомнительное происхождение. Регуляторы, проводящие аудит «налоговых островков», становятся всё жестче.