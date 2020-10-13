Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Нагорном Карабахе начали формировать добровольческие отряды 

Lenta.ru и ещё 2 34 минуты назад
В Карабахе начали формировать добровольческие отряды
Фото: Reuters
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян побывал в районном центре Аскерана и обсудил с местными властями вопросы участия ополченцев в боевых действиях.
Арутюнян отметил, что во всех районах НКР начали формировать отряды ополченцев.

«В ближайшие часы и дни Армия обороны пополнится гражданами, обладающими знаниями, опытом участия в войне и воинской службы. Их участие, я убежден, в существенной степени повысит эффективность действий наших войск на поле боя», — заявил он.

Ранее Арутюнян подписал закон о внесении изменений в закон «Об обороне» и ввел в него понятие «ополчение». Поправками были определены цели, структура, порядок формирования, подготовки и участия ополченцев в боевых действиях.
В 12:00 10 октября в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.
Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на НКР.
Видео дня. Зек пришел в полицию с крокодилом Гошей и попросился в Сочи
Последние новости
ЦБ анонсировал создание цифрового рубля ЦБ анонсировал создание цифрового рубля Историк нашел объяснение мифу о тяге русских к самогону Историк нашел объяснение мифу о тяге русских к самогону Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко
Комментарии
В мире , Армия , Кавказ , Война, Карабах , Араик Арутюнян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
COVID-19 обнаружен у 34 сотрудников Белого дома
COVID-19 обнаружен у 34 сотрудников Белого дома
Белоруссия объявила требования для въезда россиян
Белоруссия объявила требования для въезда россиян
Посол РФ в США прокомментировал пуск ракеты «Циркон»
Посол РФ в США прокомментировал пуск ракеты «Циркон»
«Это миллионы»: Шукшина раскрыла гонорары звезд за ток-шоу
«Это миллионы»: Шукшина раскрыла гонорары звезд за ток-шоу
Видео
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
00:28
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
Рыбак столкнулся с опаснейшими акулами мира и попал на видео
00:16
Рыбак столкнулся с опаснейшими акулами мира и попал на видео
Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео
00:59
Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео
Учитель накричал на школьницу из-за маски и попал на видео
00:59
Учитель накричал на школьницу из-за маски и попал на видео
Стекающая в Москву-реку зеленая вода попала на видео
00:12
Стекающая в Москву-реку зеленая вода попала на видео
Эвакуация Курского вокзала попала на видео
00:10
Эвакуация Курского вокзала попала на видео
Новости Москвы
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
00:27
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
Происшествия Криминал
«Жесть!: внешность Захаровой ужаснула Сеть
00:35
«Жесть!: внешность Захаровой ужаснула Сеть
Шоу-бизнес
Порошенко вылечился от коронавируса
00:20
Порошенко вылечился от коронавируса
В мире Украина
Ультиматум Тихановской сравнили с «испорченным воздухом»
01:52
Ультиматум Тихановской сравнили с «испорченным воздухом»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение