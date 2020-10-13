Далай-лама нашел объяснение эпидемии COVID-19

Эпидемия COVID-19 является следствием накопленной в прошлом кармы, необходимо принять меры, чтобы предотвратить новую вспышку болезней в будущем, считает Далай-лама XIV.

Фото: Reuters Reuters

«Сегодня мы столкнулись с пандемией коронавируса, что не может не огорчать. То, что уже происходит, вызвано накопленной в прошлом кармой и не может быть изменено. Однако мы должны принимать меры, чтобы предотвратить новую подобную вспышку болезней в будущем», – сказал Далай-лама, запись выступления которого доступна на его официальном сайте, передает РИА «Новости».

По его словам, для достижения этой цели, люди, занятые в системе здравоохранения, «делают все возможное».

«Я ценю вклад каждого, кто сейчас на переднем краю борьбы с пандемией и благодарю всех вас за преданность делу. Каждое утро я начитываю мантры и молюсь о том, чтобы эта пандемия поскорее сошла на нет. Я посвящаю эти практики благоденствию мира и, особенно, Индии», – отметил лидер тибетского буддизма.

Также он считает, что люди «готовы принять на себя чужое страдание», если взращивают бодхичитту (альтруистический настрой), а также выполняют «практику уравнивания и замены себя на других».

«Переживаемые ими покой и радость помогают им преобразовывать враждебные обстоятельства в условия, благоприятные для добродетельной практики. Следовательно, если мы хотим обрести счастье и внутренний покой, мы должны задействовать свой интеллект и соблюдать гигиену эмоций», – подчеркнул Далай-лама.

По его словам, чтобы умиротворить свое сознание, необходимо его развивать. Тогда, подчеркивает он, можно даже «переносить телесную боль, не испытывая при этом чрезмерного беспокойства».

«Все мы, включая животных, насекомых и микробов, одинаковы в своем стремлении к счастью и нежелании испытывать страдания. Мы, люди, обладаем развитым интеллектом – одним из главных факторов, способствующих внутреннему покою и радости. Однако интеллект может не только подарить нам надежду, но и вселить в нас страх. Поэтому нам, прежде всего, необходимо внутреннее умиротворение», – подытожил Далай-лама.