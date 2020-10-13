«Девочки, подвиньтесь»: Су-57 дал прикурить F-35 

Российский истребитель Су-57 продемонстрировал превосходство над американским F-35. Об этом сообщает Avia.pro.

Во второй половине сентября, как сообщал «Рамблер», Государственному летно-испытательному центру имени Чкалова исполнилось 100 лет.

2 октября Министерство обороны поздравило летчиков-испытателей, работников и ветеранов ГЛИЦ со знаменательной датой и распространило видеозапись , на которой под композицию Becoming a Legend композитора Джона Дримера запечатлены летчики за работой на земле и в воздухе. В какой-то момент в кадре появляется Су-57, летящий на большой высоте без половины фонаря кабины.

«На это не способен ни один боевой самолет в мире», — сообщает Avia.pro.

Издание выразило уверенность, что тем самым Су-57 вызвал зависть у всех авиапроизводителей в мире, так как ни у одной страны мира нет истребителя-кабриолета.

Кроме того, по версии издания, Су-57 обставил самолеты Военно-воздушных сил США — показал, что может оставаться в воздухе даже в случае получения критических повреждений, тогда как с F-35 уже неоднократно происходили различные инциденты в результате разгерметизации кабины, в том числе такие, что приводили к потере истребителей.