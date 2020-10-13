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«Девочки, подвиньтесь»: Су-57 дал прикурить F-35 

Артём Кульша 27 минут назад
«Девочки, подвиньтесь»: Су-57 дал прикурить F-35
Фото: ТАСС
Российский истребитель Су-57 продемонстрировал превосходство над американским F-35. Об этом сообщает Avia.pro.
Во второй половине сентября, как сообщал «Рамблер», Государственному летно-испытательному центру имени Чкалова исполнилось 100 лет.
2 октября Министерство обороны поздравило летчиков-испытателей, работников и ветеранов ГЛИЦ со знаменательной датой и распространило видеозапись, на которой под композицию Becoming a Legend композитора Джона Дримера запечатлены летчики за работой на земле и в воздухе. В какой-то момент в кадре появляется Су-57, летящий на большой высоте без половины фонаря кабины.

«На это не способен ни один боевой самолет в мире», — сообщает Avia.pro.

Издание выразило уверенность, что тем самым Су-57 вызвал зависть у всех авиапроизводителей в мире, так как ни у одной страны мира нет истребителя-кабриолета.
Кроме того, по версии издания, Су-57 обставил самолеты Военно-воздушных сил США — показал, что может оставаться в воздухе даже в случае получения критических повреждений, тогда как с F-35 уже неоднократно происходили различные инциденты в результате разгерметизации кабины, в том числе такие, что приводили к потере истребителей.

«Чем может похвастаться F-35? Тремя катастрофами менее чем за год? Большей стоимостью? Русские как бы говорят: "Эй, девочки на американских самолетах, подвиньтесь в сторону, у меня здесь кабриолет"», — отмечает Avia.pro.

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Комментарии 1
В мире , Армия , Оружие , Министерство обороны
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