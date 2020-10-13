«Прямой шантаж»: Быков о визите Лукашенко в СИЗО 

Известно, что президент общался со своими идейными противниками на протяжении 4 часов. Тема разговора не была обнародована. Однако журналисты, приближенные к президентской пресс-службе, отмечали, что Лукашенко отправился в изолятор, чтобы «выслушать мнение всех».

По мнению писателя Дмитрия Быкова, своим визитом в СИЗО президент ясно показал заключенным, что «сидят они ни за что и держать их там он может сколько угодно». Лукашенко, уверяет публицист, имитировал с оппозиционерами обсуждение конституционной реформы в стране.

«На деле предлагает довольно примитивный торг: я выпускаю двоих (остальных держу в заложниках), эти двое от лица оппозиции призывают белорусов отказаться от уличного протеста, тогда я выпускаю прочих, и мы начинаем договариваться», — трактовал события Быков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Он подчеркнул, что действия Лукашенко это не «шаг навстречу» оппозиционерам, а «беспредельный цинизм».