Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Прямой шантаж»: Быков о визите Лукашенко в СИЗО 

Павел Тиунов 1 час назад
«Прямой шантаж»: Быков о визите Лукашенко в СИЗО
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим визитом в СИО к политзаключенным продемонстрировал «беспредельный цинизм», заявил в своем блоге на сайте «Эха Москвы» писатель Дмитрий Быков. По его мнению, глава республики примитивно шантажирует оппозиционеров.
10 октября, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с арестованными белорусскими оппозиционерами: экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико, членом президиума координационного совет Лилией Власовой и координатором оппозиционного штаба Юрием Воскресенским.
Известно, что президент общался со своими идейными противниками на протяжении 4 часов. Тема разговора не была обнародована. Однако журналисты, приближенные к президентской пресс-службе, отмечали, что Лукашенко отправился в изолятор, чтобы «выслушать мнение всех».
По мнению писателя Дмитрия Быкова, своим визитом в СИЗО президент ясно показал заключенным, что «сидят они ни за что и держать их там он может сколько угодно». Лукашенко, уверяет публицист, имитировал с оппозиционерами обсуждение конституционной реформы в стране.

«На деле предлагает довольно примитивный торг: я выпускаю двоих (остальных держу в заложниках), эти двое от лица оппозиции призывают белорусов отказаться от уличного протеста, тогда я выпускаю прочих, и мы начинаем договариваться», — трактовал события Быков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Он подчеркнул, что действия Лукашенко это не «шаг навстречу» оппозиционерам, а «беспредельный цинизм».
Видео дня. Зек пришел в полицию с крокодилом Гошей и попросился в Сочи
Комментарии
В мире , Лилия Власова , Дмитрий Быков , Юрий Воскресенский , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико , ФСИН , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
Самойлову выгнали из магазина из-за инвалидного кресла
Самойлову выгнали из магазина из-за инвалидного кресла
Присуждена Нобелевская премия мира
Присуждена Нобелевская премия мира
Видео
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
00:27
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
Происшествия Криминал
Маневры стратегических ракетоносцев попали на видео
01:00
Маневры стратегических ракетоносцев попали на видео
Армия Войска
Перестрелка с боевиками в Грозном попала на видео
00:16
Перестрелка с боевиками в Грозном попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео обысков в доме стрелка под Нижним Новгородом
00:34
Опубликовано видео обысков в доме стрелка под Нижним Новгородом
Происшествия Криминал
Воздушный «бой» из кабины МиГ-31 попал на видео
01:03
Воздушный «бой» из кабины МиГ-31 попал на видео
Армия
Опубликовано видео со стрельб гранатометчиков ВВО
01:15
Опубликовано видео со стрельб гранатометчиков ВВО
Армия
Совместная жизнь суриката и кота попала на видео
04:11
Совместная жизнь суриката и кота попала на видео
Общество
Новое обращение Навального попало на видео
03:05
Новое обращение Навального попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей стрельбы на остановке
01:21
Появилось видео подробностей стрельбы на остановке
Происшествия
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
00:26
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение