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«Не в первобытном веке живем»: Домрачева сделала заявление 

Артём Кульша 1 час назад
«Не в первобытном веке живем»: Домрачева сделала заявление
Фото: ТАСС
Избивать людей на улицах — не способ решить имеющиеся в Белоруссии проблемы. Об этом биатлонистка Дарья Домрачева заявила в своем фейсбуке.
Домрачева — четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира.
Позавчера ее брат Никита был с применением силы задержан сотрудниками правоохранительных органов на Зыбицкой улице в Минске, когда ехал на велосипеде к своей матери. Он был доставлен в районное управление внутренних дел, а оттуда — в больницу. Вчера утром он отказался от госпитализации и уехал домой.
Сегодня Домрачева впервые прокомментировала инцидент. В фейсбуке она написала, что в стране есть проблемы, а для их решения бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и увольнять, арестовывать и избивать людей на улицах с другой. По ее словам, все это лишь разъяряет противоборствующие стороны, усугубляет ситуацию и накаляет обстановку.

«Я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в первобытном же веке живем…» — добавила спортсменка.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста
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Комментарии
В мире , Дарья Домрачева , Александр Лукашенко , МВД
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