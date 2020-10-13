«Не в первобытном веке живем»: Домрачева сделала заявление 

Домрачева — четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира.

Позавчера ее брат Никита был с применением силы задержан сотрудниками правоохранительных органов на Зыбицкой улице в Минске, когда ехал на велосипеде к своей матери. Он был доставлен в районное управление внутренних дел, а оттуда — в больницу. Вчера утром он отказался от госпитализации и уехал домой.

Сегодня Домрачева впервые прокомментировала инцидент. В фейсбуке она написала, что в стране есть проблемы, а для их решения бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и увольнять, арестовывать и избивать людей на улицах с другой. По ее словам, все это лишь разъяряет противоборствующие стороны, усугубляет ситуацию и накаляет обстановку.

«Я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в первобытном же веке живем…» — добавила спортсменка.