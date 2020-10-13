Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Халонен раскрыла детали первой встречи с Путиным 

Мария Иванова 1 час назад
Халонен раскрыла детали первой встречи с Путиным
Фото: ТАСС
Экс-глава Финляндии Тарья Халонен опубликовала книгу, в которой рассказала о своем президентстве и отношениях с мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает MTV Uutiset.
Портал отмечает, что, по внешним оценкам, «химия Путина и Халонен с самого начала работала исключительно хорошо».
На первой встрече, по словам Халонен, Путин хотел говорить в основном о Зимней войне (советско-финская война 1939-1940 года) и через некоторое время начал ругать эстонцев. Однако Халонен обсуждать это не стала.

«Они наши родственники», — подчеркнула она.

Также Халонен рассказала, что на Путина нельзя смотреть снизу вверх или сверху вниз.

«Если смотреть сверху вниз, он обижается, он очень внимателен к этому. Если же кто-то посмотрит снизу вверх, он [Путин — прим.ред] заметит его страх», — объяснила экс-президент.

Халонен, которая занимала пост президента с 2000-го по 2012 год, говорит, что не знает, какой Путин сегодня. Она отметила, что после ухода с должности она была сдержанной в отношениях с российским лидером и всего пару раз встречалась с ним в России.

«Я отказалась от этих дополнительных отношений, чтобы наши дипломаты могли спать спокойно», — подчеркнула она.

Как писал «Рамблер», ранее в интервью Халонен вспомнила об ужине с Путиным, состоявшемся в Петербурге более десяти лет назад. Президент России тогда сыграл на пианино и спел Blueberry Hills для Халонен и ее мужа.
По словам Халонен, во время той встречи Путин рассказал о совете своего преподавателя по английскому: английское произношение лучше всего усваивается во время пения. «Он играл и пел лучше, чем я», — отметила экс-президент
Видео дня. Зек пришел в полицию с крокодилом Гошей и попросился в Сочи
Комментарии
В мире , Тарья Халонен , Владимир Путин , Финляндия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России за сутки выявлено 12846 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявлено 12846 новых случаев COVID-19
Девушку Александра Петрова затравили в Сети
Девушку Александра Петрова затравили в Сети
Гоген Солнцев сбежал от коронавируса в Африку
Гоген Солнцев сбежал от коронавируса в Африку
Смертельное «солнышко»: ребенок погиб на глазах друзей
Смертельное «солнышко»: ребенок погиб на глазах друзей
Видео
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
00:27
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
Происшествия Криминал
Маневры стратегических ракетоносцев попали на видео
01:00
Маневры стратегических ракетоносцев попали на видео
Армия Войска
Перестрелка с боевиками в Грозном попала на видео
00:16
Перестрелка с боевиками в Грозном попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео обысков в доме стрелка под Нижним Новгородом
00:34
Опубликовано видео обысков в доме стрелка под Нижним Новгородом
Происшествия Криминал
Воздушный «бой» из кабины МиГ-31 попал на видео
01:03
Воздушный «бой» из кабины МиГ-31 попал на видео
Армия
Опубликовано видео со стрельб гранатометчиков ВВО
01:15
Опубликовано видео со стрельб гранатометчиков ВВО
Армия
Совместная жизнь суриката и кота попала на видео
04:11
Совместная жизнь суриката и кота попала на видео
Общество
Новое обращение Навального попало на видео
03:05
Новое обращение Навального попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей стрельбы на остановке
01:21
Появилось видео подробностей стрельбы на остановке
Происшествия
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
00:26
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение