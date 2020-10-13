Халонен раскрыла детали первой встречи с Путиным 

Портал отмечает, что, по внешним оценкам, «химия Путина и Халонен с самого начала работала исключительно хорошо».

На первой встрече, по словам Халонен, Путин хотел говорить в основном о Зимней войне (советско-финская война 1939-1940 года) и через некоторое время начал ругать эстонцев. Однако Халонен обсуждать это не стала.

«Они наши родственники», — подчеркнула она.

Также Халонен рассказала, что на Путина нельзя смотреть снизу вверх или сверху вниз.

«Если смотреть сверху вниз, он обижается, он очень внимателен к этому. Если же кто-то посмотрит снизу вверх, он [Путин — прим.ред] заметит его страх», — объяснила экс-президент.

Халонен, которая занимала пост президента с 2000-го по 2012 год, говорит, что не знает, какой Путин сегодня. Она отметила, что после ухода с должности она была сдержанной в отношениях с российским лидером и всего пару раз встречалась с ним в России.

«Я отказалась от этих дополнительных отношений, чтобы наши дипломаты могли спать спокойно», — подчеркнула она.

Как писал «Рамблер», ранее в интервью Халонен вспомнила об ужине с Путиным, состоявшемся в Петербурге более десяти лет назад. Президент России тогда сыграл на пианино и спел Blueberry Hills для Халонен и ее мужа.

По словам Халонен, во время той встречи Путин рассказал о совете своего преподавателя по английскому: английское произношение лучше всего усваивается во время пения. «Он играл и пел лучше, чем я», — отметила экс-президент