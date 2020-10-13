«Окончательный крах и миллионы безработных»

В мире из-за коронавируса разразился «кризис гастарбайтеров»

Кризис с переизбытком мигрантов охватил весь мир. Пандемия привела к тому, что многие местные жители потеряли работу и продолжают ее терять из-за второй волны коронавируса. Но просто так «попросить» гастарбайтеров уехать домой не получится. Руководство стран, набиравшее дешевую иностранную рабсилу, не прописало, что с ней делать в случае экономического кризиса.

Наш собкор в Японии Юрий Синалеев рассказал, в какой тупик из-за мигрантов попала Страна восходящего солнца. Политолог Илья Гращенков сравнил ситуацию с российской и спрогнозировал, каким может быть выход из сложившейся ситуации.

Почти 2 года назад, 8 декабря 2018 года, несмотря на сильнейшую критику со стороны оппозиции японский парламент принял закон, упрощающий получение рабочей визы трудовым мигрантам. Закон давал возможность снизить нехватку низкоквалифицированной рабочей силы по причине низкой рождаемости в стране и стремительного старения населения. Начиная с апреля 2019 года десятки тысяч иностранцев приехали в Японию в надежде на достойную зарплату. В основном — из стран Азии и Южной Америки. Однако сейчас они оказались в западне.

Пандемия коронавируса привела к тому, что теперь для самих японцев не хватает рабочих мест. С марта более 60 тысяч жителей страны потеряли работу. И это число только увеличивается. В основном банкротятся предприятия торговли, туристические компании, ресторанный и развлекательный бизнес. На производствах проводят сокращение штатов. В первую очередь работодатели разрывают краткосрочные контракты с иностранцами. Найти новое место работы очень сложно. Выехать из страны при закрытых границах — невозможно.

Ситуация ухудшается с каждым днем. Происходит то, о чем предупреждала оппозиция в парламенте: в законе подробно не прописаны условия работы, проживания и минимальные гарантии для гастарбайтеров. Фактически люди остались без средств существования в чужой стране. Усугубляется ситуация тем, что иностранные рабочие не знают японский язык и не очень хорошо знакомы с культурными особенностями жителей страны. Публично свое раздражение японцы пока не демонстрируют, но на интернет-форумах резких и негативных комментариев в адрес иностранцев предостаточно.

Конечно, с голоду им не дадут умереть. Помощь с проживанием и едой оказывают благотворительные организации. Но их возможности сейчас сильно ограничены. При этом нужно учитывать особенности в еде рабочих из мусульманских стран. Оставшихся без работы мигрантов, прибывших например, из Индонезии или Малайзии , фонды сперва кормили свининой. Потом сообразили и переориентировались на более дорогую говядину.

Увольняют иностранцев и с предприятий в сфере торговли. Если раньше как в крупных, так и небольших магазинах работало немало иностранцев, то сейчас на их месте трудятся потерявшие прежнюю работу японцы. Вот пример студента из Непала. Отправить домой его нельзя — границы закрыты. Сперва парню дали работу в крупном магазине, но, когда пошел вал своих безработных, его вежливо попросили покинуть рабочее место и отправили в миграционную службу. Сотрудники службы не знали, что делать, и переправили студента в благотворительный фонд. Там он до сих пор сидит, ему минимально жизнь оплачивают, из страны не выгоняют.

Миграционная служба опубликовала телефоны доверия для иностранцев, если те почувствуют дискриминацию. Непонятно, то ли перестраховываются, то ли уже действительно прецеденты были. Кстати, наказать нечестных мигрантов могут свои же. На днях вьетнамские рабочие, лишившиеся заработка на стройке, отправились в местные селения, где как раз виноград созревал. Камеры засекли, как они срезают грозди — аккуратно, видимо для продажи. И в тех же «колхозах» такие же вьетнамцы и филиппинцы стали устанавливать свои отряды охранников (владельцы садов о таком их не просили). Воришек, слегка отлупив, сдавали в полицию.

На некоторых крупных предприятиях уволенных иностранцев не выгоняют из общежитий и даже минимальные деньги выдают — зависит от финансовой ситуации в компании. Средние и мелкие организации, находящиеся на грани банкротства, просто расторгают контракты и выплачивают только за отработанные часы. Почасовая оплата, впрочем весьма неплоха. Минималка составляет около 9 долларов США в час. В 2014 году из-за нехватки работников везде платили больше обязательной минималки, так как был выбор рабочих мест и за минималку никто не хотел трудиться. Но сейчас японцы из обанкротившихся предприятий рады и минималке.

Единственная отрасль, где для иностранных рабочих сейчас относительное благополучие, — сельское хозяйство. Даже несмотря на неурожайный год и разрушения после тайфунов на юге Японии. Нехватка рабочих рук на сельхозработах как была, так и осталась. Оставшиеся без работы местные офисные клерки вряд ли поедут ухаживать за коровами или собирать урожай по колено в воде и в позе «90 градусов» на рисовых полях. Да и в крестьянском хозяйстве такой труженик только помеха. А вот иностранцы из Юго-Восточной Азии не гнушаются черной работой и зарабатывают очень даже хорошо.

Предсказать, как сложится ситуация, никто не берется. Ясно лишь одно — в ближайшие годы эксперимент с приглашением иностранных рабочих в Японию власти страны повторять точно не будут.

Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что японская ситуация в чем-то похожа на российскую. Только наш народ более терпелив.

— В Японии мигранты наступают на пятки местному населению, — говорит политолог. Да, японцы люди терпеливые и вежливые, но всему есть предел. Руководство страны и парламент, который при Абэ завозил в страну дешевую рабочую силу, не прописало, что делать, если их начнут резко сокращать. Вот и в России таких инструкций ни у кого нет. Мы, как и Япония, завозим людей на стройки и предприятия ЖКХ, не задумываясь, что с ними будет в случае кризиса.

— Илья, в России же подобная ситуация, у нас масса выходцев из стран Азии — Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, много верующих людей.

— Именно так. Сейчас многие из них сидят на диете, питаются хлебом и «дошираком», не могут купить себе билет на самолет или снять комнату в общежитии. И это пока только начало кризиса, мы еще не хлебнули даже трети от той волны, которую пандемия может принести к концу года. А в 2021-м, особенно если карантин вновь введут, число безработных увеличится в разы. Конечно, первыми уволят более высокооплачиваемых работников, менеджеров и руководителей. Как и в Японии, работать на поля и заводы они не пойдут. То есть ситуация, когда часть мигрантов обеспечена работой, пусть тяжелой и низкооплачиваемой, может вызвать недовольство у коренного населения.

Начнутся конфликты сродни тем, что были у штрейкбрехеров в Америке 1920-х, когда мигранты из числа поляков и ирландцев угрожали местному населению окончательно лишиться прав на достойную зарплату.

— Есть ли решение, способное обеспечить достойный выход из ситуации?

— Увы, нет. Правительство действовало вслепую, не прогнозируя вирусных пандемий. Мир стоит перед выбором: либо окончательный крах экономики и миллионы безработных, как в годы великой депрессии, либо отказ от суровых мер и вливание денег в торговлю и производство, для стимулирования спроса.

И вот тут у нас с Японией большая разница. Если там средний класс и общество потребления — основа экономики, то в России, с ее рентной системой, это решение не поможет. Гастарбайтеры у нас работают в основном на государство — ЖКХ, строительную отрасль, сельское хозяйство. Бюджетные деньги проще тратить на низкооплачиваемых работников, чем на требовательное местное население, а стимулирование спроса никакого эффекта не даст.

Наш средний класс — это 5-15 млн человек, около 10% от населения страны, тогда как основная масса граждан — бюджетники или получатели средств из казны. Поэтому логика тут совсем иная, у нас работы лишиться может небольшая группа приезжих, работающих в сфере обслуживания: официанты, таксисты, продавцы. Но их много в Москве, к тому же для них есть возможность сделать шаг вниз по карьерной лестнице, уйти в разнорабочие, дворники и так далее. А вот захочет ли бывший клерк мести улицы и строить дороги? В Японии, как мы видим, не хотят.