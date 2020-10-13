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Молившийся Трампу индус узнал о его болезни, впал в депрессию и умер 

Lenta.ru 2 часа назад
Молившийся Трампу индус узнал о его болезни и умер
Фото: Reuters
Житель Индии Бусса Кришна (Bussa Krishna), обожествлявший президента США Дональда Трампа, умер от сердечного приступа после новостей о болезни кумира. Об этом сообщает газета Indian Express.
Когда американский лидер заболел COVID-19, его 33-летний поклонник начал выкладывать в Facebook эмоциональные видео с пожеланиями скорейшего выздоровления президенту и первой леди Мелании Трамп. «Он погрузился в депрессию, узнав, что Трамп заразился коронавирусом. Он мало ел», — поделился его двоюродный брат Би Вивек (B Vivek).
По словам родственника, в воскресенье, 11 октября, Кришна проснулся утром, принял ванну и выпил чашку чая, а затем неожиданно упал. Когда родственники привезли его в больницу, врачи объявили, что он мертв. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Кришна начал поклоняться президенту США около четырех лет назад после того, как увидел американского лидера во сне. Он соорудил алтарь с фотографией Трампа в доме и молился ему. Он развесил на всех стенах снимки с главой США и всегда брал с собой его изображение в рамке, когда выходил на улицу. Также индус постоянно носил футболки с изображением главы Белого дома.
Год назад он установил у дома статую американского лидера высотой почти в два метра. Изваяние стало известно в городе как «храм Трампа». Индус мечтал о встрече с президентом США.

«Как бы нам ни было грустно, что он умер, не увидев с Трампа, мы надеемся, что по крайней мере новости о его смерти достигнут президента», — заключил кузен Кришны.

Действующий глава государства и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом 2 октября. Американского лидера лечили в военном госпитале имени Уолтера Рида, спустя несколько дней в его крови обнаружили антитела к инфекции и выписали из больницы.
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В мире , Дональд Трамп , Индия , США
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