Россию хотят втянуть в войну 

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.

Сегодня Русаков, директор Центра европейско-азиатских исследований, выразил уверенность, что и Баку, и Ереван хотят, чтобы Россия поддержала их в конфликте в Карабахе путем военного вмешательства, но та этого не сделает, а будет действовать исключительно дипломатическими методами.