Россию хотят втянуть в войну 

Азербайджан и Армения хотят втянуть Россию в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом политолог Андрей Русаков заявил «Ура.ру».
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.
Сегодня Русаков, директор Центра европейско-азиатских исследований, выразил уверенность, что и Баку, и Ереван хотят, чтобы Россия поддержала их в конфликте в Карабахе путем военного вмешательства, но та этого не сделает, а будет действовать исключительно дипломатическими методами.
«У нас хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Президент не будет портить отношения с ними», — заявил он, напомнив, что обязательства России перед Арменией в рамках ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах.
На прошлой неделе министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов в ходе переговоров в Москве при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова достигли соглашения о прекращении огня в Карабахе. С тех пор Баку и Ереван неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.