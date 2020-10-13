Радикалы готовятся к маршу в Киеве

Украинские радикалы собираются пройти маршем по улицам Киева , дабы призвать Владимира Зеленского разрешить вести ответный огонь в Донбассе. Митинг должен пройти в условиях карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса, но националистов это не останавливает. Более того, мэрия Киева запрещать мероприятие не собирается, ссылаясь на положении конституции о свободе собраний. Зачем националисты выйдут на улицы украинской столицы, — в материале «Газеты.Ru».

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Украина собирается вводить новые ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Одно из ключевых мер — запрет на проведение массовых мероприятий в городах из «красных» и «оранжевых» эпидемиологических зон (ко второй отнесен Киев).

Однако одного события это ограничение не коснется, а именно — традиционного шествия националистов на День защитника Украины.

Праздник изначально назывался День защитника отчества и отмечался 23 февраля, но по решению экс-президента Украины Петра Порошенко был перенесен на 14 октября. Это позитивно восприняли представители националистических движений, поскольку в этот день 78 лет назад была создана Украинская повстанческая армия (УПА, организация запрещена в России ).

То есть ультраправые на Украине уже шестой год отмечают сразу два праздника, по традиции организуя «Марш УПА» в центре украинской столицы. В этом году ожидалось, что мероприятие придется свернуть, все же Киев попал в «оранжевую» эпидемиологическую зону, а глава комитета по здравоохранению Верховной рады Михаил Радуцкий уже официально подтвердил решение по ужесточению ограничительных мер.

в мэрии города на вопрос об отмене массового мероприятия из-за карантина, сослались на статью 39 украинской конституции, где речь идет о свободе собраний. Следовательно, никто препятствовать маршу националистов не собирается, несмотря на ограничительные меры.

«Ответственность за соблюдение норм действующего законодательства, в том числе, связанного с установлением карантина и введением усиленных противоэпидемических мер, возлагается на организаторов массового мероприятия, а контроль осуществляют соответствующие правоохранительные органы», — указали в Киевской городской государственной администрации.

Формально отмена массового митинга во время пандемии коронавируса COVID-19 может произойти только по решению суда. В то же время, сами националистические организации заверили издание, что их мероприятие не нарушает карантинных мер — все участники предупреждены и проинструктированы. Но смогут ли они выполнить основное требование карантина — нахождение не более одного человека на 20 квадратных метрах — вызывает сомнения.

Организаторами самого марша в этом году выступили ультраправые группы «Национальный Корпус», «ВО Свобода» и «Правый Сектор» (запрещен в РФ). По их заявлениям, среди участников митинга будут также представители ряда сторонних националистических организаций, в том числе «Меч Украинской Нации», «Центурия», «Юношеский Корпус».

План шествия достаточно прост: люди соберутся в парке имени Тараса Шевченко и начнут движение в сторону площади Независимости. Там они собираются почтить минутой молчания погибших во время «майдана» (так на Украине называют события зимы 2013/14 года, результатом которой стала смена власти) и конфликта в Донбассе. Следом же националисты маршем пойдут к офису президента Украины, где выдвинут ряд требований к действующей власти.

Во-первых, ультраправые желают, чтобы Рада приняла закон «о защите украинской государственности от коллаборационизма».

Вице-премьер Украины Алексей Резников еще в мае не исключал, что подобный законопроект будет рассмотрен. Он имел ввиду участников военных действий из непризнанных республик Донбасса. Националисты выступают за такой закон в целом.

Ультраправые хотят внедрения понятия «коллаборационист» в правовое поле Украины, с последующим созданием комиссии для расследования их преступлений. Под этим термин хотят подвести всех украинцев с пророссийскими взглядами.

Второй пункт их требований — разрешить украинским солдатам открывать огонь в ответ в Донбассе. Этот момент беспокоит националистов с начала перемирия, выполнение такой просьбы, скорее всего, повлечет за собой срыв режима по прекращению огня. То есть всех усилий по стабилизации ситуации, поскольку стороны и так продолжают попеременно обвинять друг друга в нарушении перемирия.

Сколько человек выйдет на улицы Киева, несмотря на карантинные меры, пока неизвестно. В прошлом году такое мероприятие собрало около 10 тыс. человек. К слову, тогда привязка к Донбассу также присутствовала, в тот раз националисты выступали против «формулы Штайнмайера», называя план закреплению особого статуса Донбасса капитуляцией.

Сам факт проведения массового мероприятия в условиях не слишком позитивной эпидемиологической обстановки вызывает определенные вопросы, в особенности при отсутствии какой-либо четкой реакции со стороны властей.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник , это объясняется тем, что власти Украины боятся националистов как огня. В особенности это касается президента страны Владимира Зеленского.

«Им все время пытаются угодить, поэтому никаких запретных решений не будет. Если взять мэра Киева Виталия Кличко, то он открыто поддерживает националистов. Скорее всего, в день марша на здании мэрии можно будет традиционно наблюдать портрет Бандеры», — отметил эксперт.

С точки зрения Олейника, ультраправые на Украине вершат «уличное правосудие», что позволяет держать население в постоянном страхе. По его мнению, в республике отсутствует верховенство права.