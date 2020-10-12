Гутерриш представил бюджет ООН на 2021 год

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил бюджет организации на 2021 год на $3 миллиарда в ходе выступления в Пятом комитете на 75-й сессии Генассамблеи

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Глава ООН отметил, что расходы в следующем году будут сокращены почти на 3 %.

Так, например, расходы на специальные политические миссии сократят на $5 миллионов – они составят чуть меньше $710 миллионов.

В представленном проекте предусмотрено несколько новых инициатив, добавил Гутерриш. Так, например, почти $2 миллиона планируется потратить на улучшение коммуникаций.