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Гутерриш представил бюджет ООН на 2021 год

runews24.ruиещё 1
1 час назад
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил бюджет организации на 2021 год на $3 миллиарда в ходе выступления в Пятом комитете на 75-й сессии Генассамблеи.
Гутерриш представил бюджет ООН на 2021 год
Фото: открытые источникиоткрытые источники
Глава ООН отметил, что расходы в следующем году будут сокращены почти на 3 %.
Так, например, расходы на специальные политические миссии сократят на $5 миллионов – они составят чуть меньше $710 миллионов.
В представленном проекте предусмотрено несколько новых инициатив, добавил Гутерриш. Так, например, почти $2 миллиона планируется потратить на улучшение коммуникаций.
Это связано с тем, продолжил генсек, что в период пандемии ценность достоверной информации от ООН стала цениться как никогда высоко – и поэтому нужно поддерживать этот уровень.
В мире,Антониу Гутерриш,Генассамблея ООН,ООН,
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