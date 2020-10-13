Погибающая туристка вернула в Помпеи проклятые сувениры

Туристка вернула украденные из Помпей артефакты, подумав, что они приносят ей несчастья, сообщает The Guardian.

Фото: Parco Archeologico di Pompei Parco Archeologico di Pompei

Канадка отправила пакет с двумя мозаичными плитками, частями амфоры и куском керамики туристическому агенту в Помпеях , на юге Италии , вместе с письмом с признанием вины.

Николь было чуть больше 20 лет, когда она посетила там археологический парк в 2005 году. Спустя 15 лет она решила, что череда проблем, которые преследовали ее все эти годы, связана с похищением древних артефактов. “Пожалуйста, возьмите предметы обратно, они приносят несчастье”, — написала она.

Женщина добавила, что она усвоила урок и просит “прощения у Бога".

“Сейчас мне 36 лет, и у меня дважды был рак молочной железы”, — призналась она. — В последний раз все закончилось двойной мастэктомией. У меня и моей семьи также были финансовые проблемы. Мы хорошие люди, и я не хочу перекладывать это проклятие на своих близких.”

Свою кражу она объяснила желанием иметь кусочек истории, которого нет ни у кого, но реликвии, по ее словам, имели “много негативной энергии ... связанной с этой землей”.

Помпеи были погребены под вулканическим пеплом после катастрофического извержения Везувия в 79 году н. э.

Николь не единственная, кто раскаялся и признался в преступлении. Было еще одно исповедальное письмо от супружеской пары из Канады, а также несколько камней, украденных с места раскопок в 2005 году.

“Мы взяли их, не думая о боли и страданиях, которые бедные люди испытали во время извержения Везувия и ужасной смерти, — писали они. — Мы сожалеем. Пожалуйста, простите нас за этот ужасный поступок. Пусть их души покоятся с миром.”

За эти годы на место вернули так много украденных предметов, что для них был создан музей.