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На протестах в Минске задержали пенсионеров 

Газета.Ru и ещё 35 1 час назад
На протестах в Минске задержали пенсионеров
Фото: РИА Новости
В Минске милиция задержала нескольких человек на протестной акции пенсионеров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудники милиции принимают меры по пресечению правонарушений со стороны граждан, которые участвуют в данном несанкционированном массовом мероприятии… Среди участников мероприятия есть задержанные граждане", — сказали в пресс-службе.

Число задержаний не уточняется.
В Минске в понедельник днем началась акция протеста, где участвуют преимущественно пенсионеры.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста и забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.
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Комментарии 3
В мире , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости , Минск
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