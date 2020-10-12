Польша сможет уничтожить корабли РФ за 7 минут 

Польша и страны Прибалтики смогут уничтожить значительную часть кораблей Балтийского флота России без потерь со своей стороны. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», правительство Эстонии одобрило дополнительное финансирование своих Вооруженных сил, которое подразумевает в том числе усиление защиты вдоль береговой линии, в частности, за счет приобретения к 2026 году береговых противокорабельных ракетных комплексов.

У Польши такие комплексы уже есть — два дивизиона в Семировце, укомплектованные 50-ю дозвуковыми противокорабельными ракетами Naval Strike Missile дальнобойностью в 180 километров.

«Время подлета к главной военно-морской базе Балтийского флота в Балтийске — 7,5 минуты», — отмечает «Свободная пресса».

На днях польский военный эксперт Максимилиан Дура высказал мнение, что эти комплексы изменят ситуацию для Военно-морского флота России в Балтийском море — в случае правильного использования они позволят Польше и Эстонии запереть российские корабли в портах и уничтожить те, что будут находиться в море.